Bootik 54

Vintagekleidung in der "Bootik 54". Foto: Bootik 54

Die "Bootik 54" zählt zum Urgestein der Wiener Vintage-Szene. Seit 1998 findet man in den zwei nebeneinander liegenden Shops in Neubau Second Hand-Sweatshirts zahlreicher Sportteams, Track Jackets von Adidas oder Puma und umgearbeitete Levis-Jeans des eigenen Labels Kamikaz. Im Sommer 2021 wurde der Vintageladen um das Kiloshop-Konzept "Retroschatz" erweitert.

Neubaugasse 54, 1070 Wien, www.bootik54.com

Wolfmich

Bunte Pullis sorgen für Frühlingsstimmung im "Wolfmich". Foto: Wolfmich

In Mariahilf betreiben Stylist Wolfgang Lindenhofer und Schauspieler Michael Pascher den Vintage Concept Store "Wolfmich". Zwischen Designer-Deko vom Flohmarkt gibt es hier exklusive Stücke von Marken wie Prada, Versace oder Moschino. Im Sortiment findet sich auch Fußbekleidung wie glitzernde Stiefel und Cowboyboots. Die ausgefallenen, oft bunten Teile müssen den Geschmackstest bestehen, sprich die beiden Modeliebhaber würden sie auch selbst tragen.

Gumpendorfer Straße 51, 1060 Wien, www.wolfmich.com

Kleider gehen um

Ausgewählte Stücke der Vintageliebhaberin Heidi Schüttbacher im im "Kleider gehen um". Foto: Heidi Schüttbacher/Kleider gehen um

Von Vintagepartys im Freundeskreis zum eigenen Geschäft: In Heidi Schüttbachers Store "Kleider gehen um" hängt ein extravagantes Samtkleid neben einem Maxi-Lederrock und Vintage-Ware mit auffälligem 70er-Jahre-Mustermix. Bei der Auswahl der Kleidung achtet die Besitzerin auf die hohe Qualität der Materialien. Die Stücke sind von Labels wie Vivienne Westwood und Dior.

Webgasse 4, 1060 Wien, www.kleidergehenum.at

Freudich

Das "Freudich" ist Vintage-Store und Coffeeshop zugleich. Zum Kleiderkauf gibt es Kaffee und Süßes wie vegane Kekse oder Banana Crunch Cake. Im Sortiment landen Hemden im 80er-Print und Strickwesten, in denen auch die eigene Oma lässig aussieht. In Kooperation mit dem Recordlabel "Merkwürdig" findet am Samstag, 18.3., der erste Flohmarkt in der "Freudich Vintage Hall" in der Grangasse 6 im 15. Bezirk statt.

Kaiserstraße 74, 1070 Wien, freudich.1070

BeThrifty

Vintage-Kilo-Sale mit "BeThrifty". Foto: BeThrifty

Secondhand-Shopping mit Eventcharakter. "BeThrifty" veranstaltet Vintage-Kilo-Sales und macht regelmäßig in Wien halt. Zum fixen Kilopreis kann man Vintage-Ware von Marken wie Adidas, Nike, Lacoste oder Ralph Lauren ergattern. Wer nicht aufs nächste Event warten will, kann einstweilen den Online-Shop durchstöbern. Neben Jeans von Wrangler, Levi’s oder Lee gibt es eine große Auswahl an Polohemden und sogar eine eigene Schmuckkollektion.

bethrifty.store

(RONDO, Elena Sterlini, 17.3.2023)

