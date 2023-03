In dieser Galerie: 2 Bilder Ralf Rangnick bekommt Verstärkung. Nicht auf dem Spielfeld, in der Kommunikation. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Thomas Trukesitz moderiert fortan die Termine des Nationalteams. Foto: Trukesitz

Die Seher und Seherinnen von ORF Sport Plus (noch gibt es den Spartensender) werden am Dienstag um 13 Uhr ziemlich verwundert dreinschauen. Vorausgesetzt, sie schalten überhaupt ein. Teamchef Ralf Rangnick, man kennt ihn natürlich, wird in einem Wiener Hotel den Kader der österreichischen Fußballnationalmannschaft für die EM-Qualifikationsspiele der Gruppe F gegen Aserbaidschan und Estland bekanntgeben. Neben Rangnick wird Thomas Trukesitz sitzen und moderieren, denn der Fußballbund ÖFB hat seine Abteilung Medien und Kommunikation neu aufgestellt und verstärkt.

Bisher war Iris Stöckelmayr der Trukesitz, sie verlässt das österreichische Nationalteam (das männliche), bleibt zwar Leiterin der Abteilung, kümmert sich fortan aber um die Gesamtkommunikation des ÖFB, der Koordination der einzelnen Teilbereiche, um neue und auch sehr alte Projekte. Stöcklmayr wird etwa weiterhin mitteilen, wer, wo, wann und warum das Amt des Verbandspräsidenten annimmt.

Trukesitz ist Journalist, das ist schon einmal eine günstige Voraussetzung für diesen Job. Der 50-jähriger Burgenländer moderierte jahrelang in führender Position Fußballsendungen beim Bezahlsender Sky. Er habe interne Missstände aufgedeckt, es kam zur Trennung. Nach einem langen Rechtsstreit einigte man sich im August 2021. Trukesitz sagt dem STANDARD: "Ich hätte viel zu sagen, aber es wurde Stillschweigen vereinbart."

Zuletzt hatte er sich für den vakanten Posten des Sportchefs im ORF beworben. Trukesitz überzeugte mit seinem Konzept, kam in die Endausscheidung, unterlag in dieser Hannes Aigelsreiter. Man entschied sich am Küniglberg für die hausinterne Lösung. "Ich wäre es sehr gerne geworden, hätte inhaltlich und journalistisch einiges geändert." Anfang Februar, also mitten in der ORF-Ungewissheit, meldete sich ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel bei Trukesitz. "Er fragte mich, ob ich mir vorstellen könne, Pressemann von Rangnick und der Nationalmannschaft werden." Trukesitz überlegte kurz und konnte.

Stimmt nicht

Er kennt Rangnick seit seiner Tätigkeit bei Sky, interviewte den Deutschen mehrmals. "Er war sympathisch, offen, es war immer ein guter Austausch auf Augenhöhe." Trukesitz musste ein Vorurteil abbauen: "Rangnick ist überhaupt nicht präpotent. Über mich wird auch gesagt, ich bin schwierig. Stimmt aber nicht."

Der Kontakt mit Rangnick wurde zuletzt intensiviert, die Gespräche führten zur gegenseitigen Akzeptanz. Wie Trukesitz den Job anlegt? "Als Bindeglied zwischen Journalisten und Teamchef. Ich habe Verständnis für beide Seiten. Ich bin der Verbindungsspieler."

Trukesitz hat eine eigene Firma, die Unternehmensberatung Libero. Mit dem ÖFB gibt es kein Angestelltenverhältnis. "Ich schreibe ganz normale Honorarnoten. Als externer Kommunikationsberater." Auch zwischen den Länderspielen führt der Kontakt zu Rangnick oder Spielern fortan über Trukesitz. "Über Geld und Dauer haben wir nicht einmal zweieinhalb Minuten gesprochen."

Erstmals in der Geschichte des Österreichischen Fußballbundes hat ein Teamchef einen eigenen, ausgegliederten Pressesprecher. Rangnick ist eben nicht irgendwer. Seine Karriere, die ihn bis zu Manchester United führte, zeichnet Professionalität aus. Zumal die Medienlandschaft wächst und wächst, möglicherweise nicht qualitativ, aber in jedem Fall mengenmäßig. Zu Zeiten von Ernst Happel oder Hans Krankl war das Internet, waren die sozialen Medien noch nicht einmal angedacht.

Am Dienstag gibt also Rangnick den Kader bekannt. Bis zuletzt bleibt offen, ob Kapitän David Alaba einsatzfähig ist. Bei Real Madrid pausiert er aufgrund von Oberschenkelbeschwerden seit Wochen. Xaver Schlager fällt zu hundert Prozent aus. Gegen Aserbaidschan wird am 24. März gekickt, gegen Estland am 27. Beide Male im neuen Linzer Stadion und um 20.45 Uhr, der Kartenverkauf brummt. Die Favoritenrolle bekommt natürlich Österreich umgehängt. Die Vorbereitung wird ab 20. März in Windischgarsten abgewickelt. Rangnick trainiert, Trukesitz moderiert. (Christian Hackl, 13.3.2023)