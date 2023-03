Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) zu Gast bei Martin Thür in der "ZiB 2". Foto: IMAGO/SEPA.Media/Michael Indra

Die Inflation hat Österreich nach wie vor fest im Griff. Schließlich lag die Teuerungsrate in Österreich in den vergangenen Monaten höher als in der gesamten Eurozone – im Februar erreichte die Inflation laut Schnellschätzung der Statistik Austria 11,0 Prozent. Im Jänner kletterte der Preisauftrieb mit 11,2 Prozent auf den höchsten Wert seit 1952.



Im "ZiB 2"-Gespräch mit Martin Thür auf ORF 1 verteidigt der Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP), der von Brüssel zugeschaltet wurde, die Maßnahmen der Regierung, die Preise direkt zu bekämpfen. Dieser Weg wurde intensiv mit Expertinnen und Experten abgestimmt und der Regierung werde auch bestätigt, dass es ein guter Weg sei. Natürlich stelle sich aber dennoch die Frage , wer insgesamt die Inflation bekämpfen kann. "Das ist natürlich die europäische Zentralbank (EZB)", sagt Brunner.

Hohes Haushaltseinkommen, hohe Kaufkraft

Die anderen EU-Mitgliedstaaten seien zwar mitunter andere Wege gegangen, Österreich habe aber die Auswirkungen bekämpft. Laut Brunner könne ein Staat niemals 100 Prozent aller Krisen dieser Welt kompensieren, er könne aber Preise abfedern: "Das haben wir intensiv gemacht. Aus europäischer Sicht vielleicht etwas zu intensiv in manchen Bereichen."

Die Gefahr, dass sich die derzeit hohe Inflation verhärtet, sieht der Finanzminister nicht. Zwar ist Österreich im Vergleich zum letzten Jahr "leicht über dem europäischen Schnitt", das habe aber auch mit einem hohen Haushaltseinkommen, wirkenden Hilfsmaßnahmen und einer hohen Kaufkraft zu tun. Als Gegenbeispiel führt er Spanien an, das zwar eine niedrige Inflation, aber im Vergleich zu Österreich auch eine niedrige Kaufkraft habe.

Beim Thema Verteilung zieht Thür ein Studie des Internationalen Währungsfonds heran, wonach zwei Drittel der Antiteuerungsmaßnahmen, die Österreich getroffen hat, nicht zielgerichtet gewesen seien. Brunner hält entgegen, indem er antwortet, dass Österreich in derselben Studie im besten Drittel sei, was die Treffsicherheit im Verhältnis zu anderen Staaten betrifft.

Rückforderungen: "Jetzt warten wir einmal auf die Lösung"

Zudem sind für Brunner alle Maßnahmen "immer eine Abwägung zwischen Treffsicherheit und Geschwindigkeit". Vor allem bei Familien und sozial Schwächeren seien diese laut Brunner zum Beispiel besonders treffsicher gewesen. Bei Steuerzahlerinnen und Steuerzahler hätte sich die Regierung für strukturelle Maßnahmen entschieden. Er nennt die ökosoziale Steuerreform und die Abschaffung der kalten Progression. Manche Maßnahmen seien aber auch bewusst nicht treffsicher gewesen, um auch in "in den Mittelstand hineinzugehen".



Angesprochen auf die geplante Mieterhöhung im April und die Diskussion um eine Mietpreisbremse sehe Brunner das Wohnen "natürlich als Herausforderung". Eine Bremse müsse jedenfalls im Details analysiert und diskutiert werden. Beim Thema würde es laut Brunner hauptsächlich um sogenannte Richtwertmieten gehen, die 10 Prozent aller Haushalt ausmachen. "Das Wohnen muss aber gesamthafter gesehen werden. Wir müssen auch die Möglichkeit von Eigentumserwerb erleichtern."

SNB-Pleite sei keine Gefahr für Europa

Die mögliche Überförderung von Unternehmen in der Corona-Zeit, die von der EU-Kommission derzeit kritisiert wird, ist für den Finanzminister kein "Schnitzer", wie es Thür andeutet: "Wir haben damals schnell gehandelt und die Hilfen den Unternehmen schnell zukommen lassen. Zwei Jahre später kam die rechtliche Interpretation der Kommission." Insgesamt gibt sich Brunner abwartend. Es würden derzeit Gespräche mit der europäischen Kommission geführt werden, die "etwas komplex" seien. Es stehe aber außer Frage, dass das System unfair sei, deswegen gebe es nun auch die Gespräche mit der Kommission. Wie viele der von Thür erwähnten 900 drohenden Rückforderungen wirklich bezahlt werden müssen, beantwortet Brunner nicht: "Jetzt warten wir einmal auf die Lösung".

Der Kollaps der US-Bank SVB sollte für Europa keine Auswirkungen haben. Man habe das heute mit Kommission und EZB besprochen. Die Auswirkungen auf Europa würden laut Experten "nicht da sein". (awie, 13.3.2023)