Stefan Kraft in Aktion. Foto: EPA/Terje Bendiksby

Lillehammer – Ex-Weltmeister Stefan Kraft hat seine klare Führung in der Raw-Air-Wertung am Montag eingebüßt. Der Oslo-Triumphator vom Sonntag musste sich in der Qualifikation von Lillehammer mit Platz neun begnügen, mit 19,8 Punkten Rückstand auf den siegreichen Halvor Egner Granerud rutschte er im Gesamtklassement der Serie hinter den Norweger zurück. Sein Rückstand auf den Weltcup-Dominator beträgt vor dem Wettkampf am Dienstag aber nur 2,7 Punkte.

Bester Österreicher in der Qualifikation war Daniel Tschofenig unmittelbar vor Kraft als Achter. (APA, 13.3.2023)