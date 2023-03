Foto: EPA / ETIENNE LAURENT

San Diego – US-Präsident Joe Biden plant im April einen Besuch in Nordirland zum 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens. Es sei seine Absicht, nach Nordirland und Irland zu reisen, sagte Biden am Montag (Ortszeit) nach Angaben anwesender Reporter bei einem Treffen mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak in der US-Stadt San Diego. Sunak hatte Biden zuvor nach Nordirland eingeladen.

Bei dem Treffen mit Biden sagte der britische Premier, er wisse, dass es etwas ganz Besonderes und Persönliches für Biden sei. Die britische Regierung wäre froh, wenn er dabei wäre. Die Familie des US-Präsidenten hat irische Wurzeln, was Biden regelmäßig betont.

Ende des Bürgerkriegs durch Abkommen

Mit dem Karfreitagsabkommen vom 10. April 1998 wurde in Nordirland der jahrzehntelange Bürgerkrieg zwischen protestantischen Anhängern der Union mit Großbritannien und katholischen Befürwortern einer Wiedervereinigung mit der Republik Irland beendet.

Die britische Nachrichtenagentur PA meldete, Mitarbeiter des Secret Service und des Weißen Hauses hätten bereits die Hauptstädte von Nordirland und Irland, Belfast und Dublin, zur Vorbereitung eines möglichen Besuchs des US-Präsidenten besucht. (APA, dpa, 14.3.2023)