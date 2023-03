Kanzlerrede

Arbeitsverpflichtung für Medizinabsolventen ist bei Ärztemangel rechtlich möglich

Kanzler Nehammer will den Mangel an Kassenärzten beheben, indem Medizinstudierende nach dem Abschluss für einige Jahre zur Arbeit in Österreich verpflichtet werden. Doch der grüne Koalitionspartner erhebt Einspruch