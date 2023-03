Lieber hässlich als langweilig – dieses Motto scheint sich so mancher Architekt beim Entwurf der folgenden Gebäude zu Herzen genommen zu haben. Aber was heißt hässlich genau? Und welche Gebäude schaffen es in diese unrühmliche Kategorie? Eine Frage, die sich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Buildworld, einer britischen Baumarktkette, gestellt haben. Ausgehend von einer Liste der hässlichsten Wolkenkratzer, die im Magazin "Architectural Digest" veröffentlicht wurde, ließen sie das Analysetool Hugging Face über entsprechende Tweets zu diesen Bauwerken laufen. Der Algorithmus spuckte schließlich den Prozentsatz jener Tweets aus, die sich negativ über das Design der einzelnen Gebäude äußerten. Aus der Reihenfolge der meisten kritischen Tweets ergab sich das Ranking.

Passt nicht ins Stadtbild

Auf Platz eins schaffte es das schottische Parlament in Edinburgh. Es steht nicht nur wegen seiner zehnmal höheren Baukosten in der Kritik, sondern auch weil es sich ganz und gar nicht in das Stadtbild einfügt. Auf den zweiten Platz kam das J. Edgar Hoover Building, Hauptsitz des FBI in Washington, Stichwort "Brutalismus". Der Bahnhof von Newport in Wales ist der Twitter-Crowd zufolge ebenfalls ein Ausbund an Scheußlichkeit.

Generell dominieren US-amerikanische und britische Bauwerke die Top Ten. Das liegt daran, dass nur nach englischsprachigen Schlagworten gesucht wurde. Somit zeigt sich hier eher ein Bild aus dem angloamerikanischen Raum. Ein Gebäude aus einem nicht englischsprachigen Land kam dennoch unter die Top Ten: das seit Jahrzehnten unbewohnte Ryugyong-Hotel in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang. Der Wolkenkratzer mit den drei schrägen Flügeln befindet sich seit 1987 in Bau. Eröffnet wurde es bis dato noch nicht. Ebenso wenig fehlen durfte ein Gebäude von Donald Trump. Der Trump Tower in Las Vegas ist eine in Gold gekleidete Geschmacksverirrung in der Stadt. (red, 14.3.2023)

Hier das Ranking:

1. Sitz des schottischen Parlaments (Edinburgh, Schottland)

Foto: AP/Scott Heppell

2. J. Edgar Hoover Building, Hauptsitz des FBI (Washington, USA)

Foto: REUTERS/Jim Bourg

3. Bahnhof von Newport (Newport, Wales)

4. Rathaus von Boston (Boston, USA)

Foto: AP/Charles Krupa

5. Bahnhof von Preston (Preston, England)

6. Verizon Building / New York Telephone Building (New York, USA)

Foto: REUTERS/Andrew Kelly

7. Ryugyong Hotel (Pjöngjang, Nordkorea)

Foto: AP/Dita Alangkara

8. Watergate Complex (Washington, USA)

Foto: EPA/WILL OLIVER

9. Denver International Airport (Colorado, USA)

10. Trump International Hotel (Las Vegas, USA)