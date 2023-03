Eine Reihe von Whiskey-Regionen bietet Zugfahrten an, auf denen man entspannt, mit einem Glas einer lokalen Spirituose in der Hand, die Gegend an sich vorbeiziehen lassen kann. Ähnlich wie bei den Zügen in Weinregionen werden bei diesen Ausflügen in der Regel Speisen und Getränke angeboten, während der Reiseleiter an Bord über den jeweiligen Whiskey erzählt und natürlich auch auf die eine oder andere Sehenswürdigkeit eingeht, die draußen am Zugfenster vorbeihuscht. Es werden mehrtägige Luxusfahrten ebenso angeboten wie solche, die nur wenige Stunden dauern. Hier sind fünf Beispiele.

Royal Scotsman Scotch Malt Whisky Tour, Schottland

Dauer: 5 Tage

Kosten: 7.500 Euro

Diese Reise beginnt in Edinburgh Waverley und umfasst vier Nächte an Bord des Luxuszuges Royal Scotsman. Die Scotch Malt Whisky Tour wurde eigens in Zusammenarbeit mit der Scotch Malt Whisky Society entwickelt. Begleitet wird die Reise von einem "Whisky-Botschafter". Auf dem Programm stehen auch Besichtigungen altehrwürdiger schottischer Brennereien, etwa Tomatin, Macallan und Tullibardine. An Bord des Zuges erwarten einen Verkostungen von Single-Cask-Scotch, ein komplettes schottisches Frühstück und andere Mahlzeiten sowie Ausblicke auf das Loch Luichart und das Torridon-Gebirge.

Litchfield Hills BBQ & Whiskey Special, Connecticut, USA

Dauer: 3 Stunden

Kosten: 74,50 US-Dollar (rund 70 Euro)

Das Litchfield Hills BBQ & Whiskey Special ist etwas Besonderes, denn es wird in Zusammenarbeit mit dem Railroad Museum of New England durchgeführt, was bedeutet, dass es auf der Fahrt durch das Naugatuck Valley viele lehrreiche Dinge zu erfahren gibt. Vor dem Einsteigen in den Zug beginnt die Veranstaltung mit einem BBQ-Vorspeisenbuffet und einer "Bourbon Social Hour" im historischen Bahnhof von Thomaston. Nach der Abfahrt hält der Zug am Thomaston Dam für einen Bourbon-Toast mit Blick auf das Naugatuck Valley, man steigt kurz in Torrington für ein Dessert, Musik und mehr Bourbon aus und kehrt dann zum Bahnhof zurück. Die erste Whiskey-Fahrt des Jahres wird voraussichtlich im April oder Mai stattfinden und sich monatlich wiederholen. Die Auswahl der Whiskeys ist jedes Mal anders, da die Veranstaltung viele Stammgäste hat.

Whiskey on the Tracks, Irland

Dauer: 1 Stunde 20 Minuten bis zu Ganztagestouren

Kosten: 29 bis 95 Euro

Whiskey on the Tracks wurde im März 2022 ins Leben gerufen und stellt den irischen Whiskey in den Mittelpunkt. Die Ausflüge unterschiedlicher Dauer starten jeweils in Dublin und führen zu verschiedenen Orten in Irland. Der Kalender für 2023 steht zwar noch nicht fest, aber das noch junge Unternehmen plant, zu den 2022 besuchten Orten zurückzukehren, wobei der erste Ausflug wahrscheinlich Ende März stattfinden wird. Zu den bisherigen Fahrten gehörten kurze Hin- und Rückfahrten nach Maynooth und Belfast (40 Minuten pro Strecke) sowie längere Ausflüge in Zusammenarbeit mit verschiedenen Brennereien, wie zum Beispiel eine Nordirland-Expedition mit der Bushmills Distillery. An Bord erwarten die Fahrgäste eine geführte Whiskey-Verkostung und ein Vortrag des Zugchefs über die Lokomotive und die Waggons, die an diesem Tag eingesetzt werden. Das Essens- und Unterhaltungsangebot variiert bei jeder Fahrt.

Bardstown Bourbon Train, Kentucky, USA

Dauer: 2,5 Stunden

Kosten: 127 US-Dollar (rund 119 Euro)

Der Bardstown Bourbon Train ist in einem restaurierten Oldtimer-Speisewagen aus den 1940er-Jahren untergebracht und bietet eine Fahrt durch die Landschaft von Kentucky, bei Amerikas Nationalspirituose, der Bourbon, im Mittelpunkt steht. Der Ausflug umfasst ein Vier-Gänge-Menü und Bourbon-Paarungen, die von einem Meisterbrenner begleitet werden. Der Zug startet in Bardstown, der Heimat zahlreicher Bourbon-Brennereien, und fährt durch den Bernheim Forest nach Limestone Springs und zurück. Ausschau halten sollte man nach Sehenswürdigkeiten wie der Jim-Beam-Destillerie und dem Unterschlupf von Jesse James.

French Lick Bourbon Tasting Train, Indiana, USA

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten

Kosten: 200 US-Dollar pro Tisch, für bis zu vier Gäste (rund 187 Euro)

Etwa eine Stunde von Louisville, Kentucky, der Heimat des Bourbons, entfernt liegt French Lick, Indiana. Dort startet auch der French Lick Bourbon Tasting Train, der vom Indiana Railway Museum betrieben wird. Für 2023 sind zwei Ausflüge geplant, im Juli und im Oktober. Die Details können sich zwar noch ändern, aber auf der Grundlage früherer Ausflüge können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wohl auch dieses Jahr vier Bourbons probieren – in der Regel bekannte Namen aus Kentucky und Indiana. Dazu werden kleine Häppchen serviert. Der Ausflug beginnt im 1907 errichteten French-Lick-Depot und führt in die Ecke des Hoosier National Forest und durch den rund 670 Meter langen Burton-Railroad-Tunnel zu den Parsons Falls. (red, 15.3.2023)