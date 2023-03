Die Tatverdächtigen sind zwölf und 13 Jahre alt. Der Leichnam des Mädchens wurde am Sonntag in einem Waldstück in Rheinland-Pfalz gefunden

Am Sonntag wurde in Freudenberg die Leiche der Zwölfjährigen in einem Waldstück gefunden. Foto: APA/dpa/Roberto Pfeil

Freudenberg – Im Fall des getöteten zwölfjährigen Mädchens aus Freudenberg im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen stehen zwei Mädchen unter Tatverdacht. Das berichteten am Dienstag mehrere deutsche Medien. Laut dpa-Informationen sind die Tatverdächtigen zwölf und 13 Jahre alt.

Am Montag teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Koblenz mit, dass das Mädchen Opfer eines Verbrechens geworden war. Der Leichnam war am Sonntagmittag in einem Waldstück in der Nähe eines ehemaligen Bahnhofs auf rheinland-pfälzischem Gebiet gefunden worden, unmittelbar an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen.

Das Mädchen war zuletzt am Samstag gegen 17.30 Uhr in Freudenberg gesehen worden, als es nach dem Besuch einer Freundin zu Fuß den Heimweg antrat. Als die Zwölfjährige nicht nach Hause kam, begann noch am Abend die Suche mit verstärkten Einsatzkräften der Polizei und der Feuerwehr. Zur Feststellung der Todesursache fand am Montag eine Obduktion statt. "Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Wir stehen in Kontakt mit den Ermittlungsbehörden in Siegen", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Für 13.30 Uhr haben die Behörden eine gemeinsame Pressekonferenz in Koblenz angekündigt. Am Dienstag wird auch ein Ergebnis der Obduktion der Leiche erwartet. (red, 14.3.2023)