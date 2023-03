Die Tatverdächtigen sind zwölf und 13 Jahre alt. Der Leichnam des Mädchens wurde am Sonntag in der Nähe eines Radweges in Rheinland-Pfalz gefunden

Am Sonntag wurde in Freudenberg die Leiche der Zwölfjährigen in einem Waldstück gefunden. Foto: APA/dpa/Roberto Pfeil

Freudenberg – Die tot aufgefundene Zwölfjährige aus Freudenberg im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist laut Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler von zwei Mädchen getötet worden. Beide Tatverdächtige seien jünger als 14 Jahre und damit strafunmündig, teilte Mannweiler laut "Tagesspiegel" am Dienstag in Koblenz mit. Sie sollen zum Bekanntenkreis des getöteten Mädchens gehören. Die Tatverdächtigen im Alter von zwölf beziehungsweise 13 Jahren sollen das Opfer mit "zahlreichen Messerstichen" getötet haben. Die Verletzte sei in der Folge verblutet.

Mannweiler zufolge sind bei den Tatverdächtigen nach ersten Anhörungen Widersprüche aufgetaucht, berichtet der "Tagesspiegel". Nach einer erneuten Befragung am Montag hätten sie schließlich die Tat eingeräumt. Beide befinden sich demnach aktuell an einem geschützten Ort.

Das vermisste zwölfjährige Mädchen war am Sonntag tot in der Nähe eines Radweges auf rheinland-pfälzischem Gebiet unmittelbar an der Landesgrenze zum Nachbarbundesland Nordrhein-Westfalen gefunden worden. Am Montag bestätigten die Koblenzer Polizei und Staatsanwaltschaft, dass das Kind Opfer eines Verbrechens wurde.



Suche am Samstagabend

Das Mädchen war zuletzt am Samstag gegen 17.30 Uhr in Freudenberg gesehen worden, als es nach dem Besuch einer Freundin zu Fuß den Heimweg antrat. Als die Zwölfjährige nicht nach Hause kam, hatte noch am Abend die Suche mit starken Kräften von Polizei und Feuerwehr begonnen. Zur Feststellung der Todesursache fand am Montag eine Obduktion statt.

Rätselhaft ist weiterhin, wieso das tote Mädchen nicht auf dem Heimweg von der Freundin in Richtung Freudenberger Innenstadt, sondern in entgegengesetzter Richtung und damit auf rheinland-pfälzischem Gebiet gefunden wurde. (APA, red, 14.3.2023)