In dieser Galerie: 2 Bilder Ted beim Tee. Foto: Apple TV+ In Staffel drei kommt es zum Trainerduell zwischen Ted Lasso und seinem einstigen Lehrbuben Nate Shelley. Foto: Apple TV+

Manchmal trägt ein Superheld Schnurrbart und steht auf Liebesfilme mit Meg Ryan. Ted Lasso nämlich, Fußballtrainer des fiktiven englischen Vereins AFC Richmond. Lasso sieht albern aus, wirkt hanswurstig, weil er für seinen Job fachlich gnadenlos unterqualifiziert ist, gibt aber einen so gnadenlosen Optimisten und Menschenfreund, dass es in diesen schweren Zeiten ein einziger Genuss ist.

Denn Ted Lasso ist ein Lebensbejaher, den man sich im eigenen Alltag wünscht: als Arbeitskollege, als Verkäufer beim Bäcker ums Eck, als Lehrer der eigenen Kinder. Er hört seinem Umfeld zu und verbreitet gute Stimmung — meistens mit putzigen Aphorismen. Wenn seine Spieler im Training lustlos agieren, sagt er: "Meine Spieler sind abgelenkter als Katzen beim Lasertag-Spielen!"

Apple TV

Ted Lasso ist die Hauptfigur der gleichnamigen Comedyserie auf Apple TV+, wo am Mittwoch die dritte Staffel startet. "Ted Lasso" ist keine Serie für Fußballfreaks, mehr eine klassische Comedy rund um den Arbeitsplatz, mit Protagonisten aus der eigenwilligen Welt des Fußballs. Die Serie kommt bunt daher, wirkt im ersten Moment kitschig. Jeder Charakter ist schräg, voller Selbstzweifel, deren Ursprung aber aufgeklärt wird. Das macht sie liebenswert, man baut beim Schauen Mitgefühl auf.

Lasso, gespielt von Jason Sudeikis, wurde aus den USA nach London geholt — damit er verliert. Rebecca Welton (Hannah Waddingham), die Besitzerin des AFC Richmond, wollte den Verein scheitern sehen, weil sich ihr fußballverrückter Ex-Mann wahnsinnig darüber ärgern würde. Und Lasso ist eigentlich Football-Coach, von Fußball hatte er keine Ahnung. Nur: Er ist ein überragender Motivator, deshalb spielt Richmond wieder erfolgreich. Die Präsidentin hat ihren Trainer mit all seinen Eigenheiten liebgewonnen.

Ein innerer Konflikt überkommt Lasso aber: Kein Mann um die 40 verlässt ohne Grund seine Familie und gleich auch den Kontinent. Seine Ehefrau will Abstand zu ihm. Lasso plagen Panikattacken, er hat depressive Phasen und vermisst seinen Sohn. Er müsse an sich arbeiten, sagt er, und geht in Psychotherapie. Seinen Lebensabschnitt fasst er rührend zusammen: "I'm a work in progmess."

Kultfigur

Hauptdarsteller Sudeikis ist Erfinder von Ted Lasso. Schon 2013 hat er die Figur erschaffen, damals als Schreiber von Sketches für die Late-Night-Show "Saturday Night Life". Für NBC machte Sudeikis Kurzfilme über Ted Lasso, um damit Werbung für echten Fußball zu machen: Der Sender übertrug in den USA die Matches der englischen Premier League. Was für kurze Schnipsel im Youtube-Format reichte, soll eine ganze Serie füllen?

Sudeikis nahm sich die britische Serie "The Office" zum Vorbild, schrieb gemeinsam mit Brendan Hunt, der in "Ted Lasso" Co-Trainer Beard spielt, mehrere Erzählstränge, die für die ersten zwei Staffeln reichen sollten. Sie lernten Bill Lawrence kennen, einen der Macher von "Scrubs", der für den Feinschliff sorgte. Es entstand die bis dato erfolgreichste Eigenproduktion von Apple TV+, gleich 20 Emmy-Nominierungen für die erste Staffel im Jahr 2021 bedeuteten einen Rekord für eine Neuerscheinung. Es entstand ein regelrechter Kult: Entwickler EA Sports hat sich den Schmäh erlaubt, AFC Richmond mit Trainer Ted Lasso im Videospiel Fifa 23 zu integrieren. The hype is real.

EA SPORTS FIFA

Damit der AFC Richmond in der Serie gegen real existierende Klubs spielen darf, zahlten die Produzenten der Premier League in England eine halbe Million Pfund. Die Verantwortlichen der Liga erhoffen sich, eine neue Zielgruppe in den USA zu erschließen. Apple wiederum hat sich für seinen Streamingdienst die TV-Rechte an der nordamerikanischen Fußballliga MLS gesichert – für die nächsten zehn Jahre. Ein ungewöhnlich langer Deal und ein Zeichen, dass Apple auch an umkämpften Fußballrechten interessiert ist.

Lieb sein!

In der dritten Staffel — kleine Spoilerwarnung — bekommt "Ted Lasso" einen Bösewicht: Nate Shelley (Nick Mohammed), früher schüchterner Zeugwart beim AFC Richmond, hat den Verein nach einem Zerwürfnis verlassen und trainiert nun hochnäsig den Ligarivalen West Ham. Richmond wiederum bekommt einen neuen Starspieler, der aussieht und fast so heißt wie der legendäre Zlatan Ibrahimović. Ted Lasso verspürt Druck am Arbeitsplatz und kämpft mit seinem Privatleben.

Die Serie behandelt eine Reihe ernster Themen: toxische Männlichkeit, Altersunterschiede in Partnerschaften, Homosexualität im Fußball. Die vielleicht größte Lehre aus "Ted Lasso" klingt wie der Hinweis auf Sauerstoffmasken im Flugzeug: Man kann erst dann anderen helfen, wenn es einem selbst gut geht. Aber die kleinen Gesten im Leben können schon einen Unterschied machen: dem Kollegen im Büro die Tür aufhalten, die Busfahrerin beim Einsteigen grüßen oder die Schwester lieber einmal öfter anrufen und fragen, wie es ihr geht. Wenn jeder seinen inneren Ted Lasso wecken würde, scheint es, wäre die Welt ein besserer Ort.

Die Produzenten sagten einmal, die Geschichte von Ted Lasso sei nach drei Staffeln zu Ende erzählt. Apple lässt sich aber die Option auf weitere Geschichten und hat noch nicht bestätigt, dass es in die Zielgerade geht. Ein Aus wäre schade, "Ted Lasso" ist eine der liebenswertesten Serien, die es gibt. Das gilt auch für die dritte Staffel. (Lukas Zahrer, 14.3.2023)