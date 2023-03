Klimathriller

180 Postings

Autor Marc Elsberg: "Das 1,5-Grad-Ziel ist tot"

In seinem Thriller "Celsius" übernimmt die Menschheit mit Geo-Engineering die Kontrolle über das Klima. Damit könnte sich Marc Elsberg auch in der Realität anfreunden – denn die Klimaziele liegen in weiter Ferne