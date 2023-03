In einem Brief gab der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil seine Kandidatur bekannt. Er verlangt einen Entscheid der Mitglieder

Er will's machen: Hans Peter Doskozil will die österreichische Sozialdemokratie führen. Foto: APA / ROBERT JAEGER Rendi-Wagner ersuchte Doskozil brieflich um seine Teilnahme am Präsidium. Foto: APA / HANS KLAUS TECHT

Wien – Hans Peter Doskozil will es wissen. Der burgenländische Landeshauptmann legte sich am Dienstagnachmittag fest: Nach jahrelangen Querschüssen gegen die aktuelle SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will er nun selbst SPÖ-Bundesparteivorsitzender werden. Das teilte er der Parteispitze in einem Brief, der dem STANDARD vorliegt, mit. An die Mitglieder des Parteipräsidiums und den Vorstand schrieb er: "Ich habe mich (...) entschlossen, mich (...) für den Parteivorsitz der SPÖ zu bewerben." Doskozil will jedoch das Match nicht, wie von seiner Gegnerin Rendi-Wagner präferiert, auf einem Parteitag austragen, sondern verlangt zur Entscheidung einen Mitgliederentscheid.

"In der Öffentlichkeit geben wir als SPÖ ein desaströses Bild ab", betonte Doskozil. "Daran haben auch mein Team und ich unseren Anteil", räumt er ein, "wobei es uns nie darum gegangen ist, auf einer persönlichen Ebene zu agieren". Es sei jedenfalls "hoch an der Zeit, hier einen Schlussstrich zu ziehen".

VIDEO: Rendi-Wagner warnt bei der SPÖ-Klubtagung vor einem Rechtsruck in der eigenen Partei.

Präsidium tagt am Mittwoch

"Ich habe mich daher nach Rücksprache mit meinen Freundinnen und Freunden der SPÖ Burgenland entschlossen, mich mit unserem Programm, unseren Inhalten und einem breiten Team, das ich noch vorstellen werde, für den Parteivorsitz der SPÖ zu bewerben", kündigt Doskozil an. Dazu werde er dem am Mittwoch tagenden SPÖ-Bundesparteipräsidium einen "Mitgliederentscheid nach §24 des Organisationsstatuts" vorschlagen.

Mit einer "Urabstimmung" sei "die nötige Klarheit gegeben, damit unsere Genossinnen und Genossen in Salzburg ungestört die Wahlen am 23. April schlagen können", zeigte sich Doskozil überzeugt. "Für eine Wahl auf einem überhastet organisierten Sonderparteitag, der nicht im Sinne unserer Salzburger Freundinnen und Freunde ist, stehe ich nicht zur Verfügung", ließ Doskozil wissen.

Und Salzburg hatte sich bereits gegen einen Sonderparteitag "im Umfeld unserer Wahl" ausgesprochen. "Ich bitte schon um Ruhe bis zu unserer Wahl", sagte der der Salzburger SPÖ-Chef David Egger am Dienstag zur "Presse". Und: "Manche scheinen noch nicht mitbekommen zu haben, dass wir bald wählen." Salzburg wählt am am 23. April einen neuen Landtag. Auch Egger hatte sich am Dienstag für eine Mitgliederbefragung ausgesprochen.

Doskozil sieht Krise der SPÖ

"Die SPÖ steckt derzeit unbestritten in einer Krise", schreibt Doskozil in seinem Brief an die Bundespartei. Es gebe "tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten über die thematische Ausrichtung" der Partei. Und "Ja, diese Uneinigkeit wird auch mit Personen verbunden", argumentiert Doskozil. Und stellte klar: "Aber nein, es ist kein Rosenkrieg."

Offizielle Rivalen: Doskozil und Rendi-Wagner. Foto: APA / MICHAEL GRUBER

Im Kern gehe es "ausschließlich" um die Frage, mit "welchen konkreten Programmen und Maßnahmen wir als SPÖ auf die konkreten Sorgen der Menschen in Österreich reagieren wollen". In der aktuellen Situation werde eine Neuauflage von Schwarz-Blau immer wahrscheinlicher, findet der Burgenländer, wenn die SPÖ keine "glaubwürdige Alternative anbieten könne". Um eine Koalition von ÖVP und FPÖ nach der Nationalratswahl, die planmäßig für 2024 stattfindet, abzuwehren, brauche es "ein innerparteiliche Geschlossenheit, die nur durch eine Klärung der wichtigsten inhaltlichen Fragen zu erreichen ist".

Wiener Show vor Showdown



Positioniert hat sich am Dienstag auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig erneut. Bei der Klubklausur im burgenländischen Frauenkirchen zog Ludwig gemeinsam mit Bundesparteichefn Pamela Rendi-Wagner zu Tina Turners Hit "Simply the Best" ein. Es folgten Schmeicheleien in beide Richtungen und der Wunsch des Bürgermeisters mit Rendi-Wagner auch die "erste gewählte Kanzlerin" Österreichs zu stellen. Rendi-Wagner wiederum bedankte sich bei Ludwig, der "immer wieder, nicht nur in den vergangenen Tagen" hinter ihr gestanden habe. Die Wiener Genossinnen und Genossen könnten "stolz darauf sein", einen "Mann mit Anstand und Charakter" an der Spitze der Landespartei zu haben, sagte Rendi-Wagner. (red, APA14.3.2023)