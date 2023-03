19.40 REPORTAGE

Re: Wenn der Arzt nicht kommt – Kann Telemedizin helfen? Die Gesundheitssysteme kommen an ihr Limit. Notärztin Birgit Plöger aus Marburg leitet die Rettungskräfte über Telemedizin an. Im französischen Le Favril ersetzt mittlerweile eine Selbstuntersuchungskabine den Hausarzt. Bis 20.15, Arte

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Kolya (CZ/GB/F 1996, Jan Svěrák) Prag vor der Samtenen Revolution: Als Cellist František (Zdeněk Svěrák) aus seinem Orchester fliegt, verspricht sich der Schwerenöter von einer Scheinehe mit einer jungen Russin Geld. Stattdessen muss er sich um deren zurückgelassenen fünfjährigen Sohn Kolya kümmern. Jan Svěráks Film über eine langsam aufkeimende Freundschaft vor welt geschichtlichem Hintergrund wurde 1997 mit dem Oscar für den besten fremd sprachigen Film prämiert. Bis 21.55, Arte

Entwickeln nach anfänglichem Misstrauen eine innige Beziehung: Zdeněk Svěrák (links) und Andrej Chalimon in "Kolya", Arte, 20.15 Uhr. Foto: ARD/Degeto

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Zeit sparen, Geld sparen – Leichter Leben mit Lifehacks Als Lifehacks bezeichnete Clips haben ihren Fixplatz in Social-Media-Feeds und versprechen, das Alltagsleben zu erleichtern. Doch wer steckt dahinter, und wozu sind sie wirklich gut? Hanno Settele fragt nach. Bis 21.05, ORF 1

21.05 DOKUMENTATION

Die Ernährungsfalle – Wie die Zukunft des Essens gelingen kann Dem Bio-Trend zum Trotz: Unsere Nahrungsmittel werden dort produziert, wo es am billigsten ist. Kurt Langbein und Andrea Ernst beleuchten die weltweiten Auswirkungen des Nahrungsmittelkonsums dreier Familien und zeigen Möglichkeiten gesünderer und klimafreundlicherer Ernährung auf. Bis 22.40, ORF 1

21.55 SERIENSTART

Und draußen die Nacht (1–3/6) (Esterno notte, I/F 2022, Marco Bellocchio) Italien 1978: Aldo Moro (Fabrizio Gifuni), Parteivorsitzender der konservativen Democrazia Cristiana und Vertreter eines "historischen Kompromisses", befindet sich auf dem Weg ins Parlament, als er entführt wird. Regie-Altmeister Marco Bellocchio (Die Faust in der Tasche) hat ein Kapitel der jüngeren Geschichte Italiens, das bis heute Gegenstand zahlreicher Spekulationen ist, in sechs Teilen aufgearbeitet. Bis 0.50, Arte

22.30 MAGAZIN

Nur ein kleiner Unterschied? – Die Entdeckung der Gendermedizin Die Medizin hat sich jahrzehntelang vor allem am "Modell Mann" orientiert. Doch Patientinnen und Sportlerinnen geben sich nicht länger damit zufrieden, bei Behandlung oder Training nur die zweite Geige zu spielen. Bis 23.15, ORF 2

0.50 ANIMATIONSFILM

Fritzi – Eine Wendewundergeschichte (D/LUX/B/CZ 2019, Matthias Bruhn, Ralf Ku kula) Fritzi aus Leipzig macht sich auf die Suche nach ihrer Freundin Sophie, die im Sommer 1989 nicht aus den Ferien zurückgekehrt ist, und gerät in ein Abenteuer, das die Zukunft eines ganzen Landes verändert. Der Animationsfilm nach dem Kinderbuch Fritzi von Hanna Schott und Gerda Raidt erzählt die Revolution im Herbst 1989 aus dem Blickwinkel eines Kindes. Bis 2.10, Arte