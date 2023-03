FÜR: Aus klimatechnischer Sicht führt kein Weg daran vorbei, dass Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor von den Straßen verschwinden. Fast ein Drittel der CO2-Emissionen der EU haben 2020 überwiegend fossil betriebene Pkws und Nutzfahrzeuge in die Luft geblasen.

Zwar haben sich Motoren und Abgastechnik verbessert, Autos sind sauberer geworden, andererseits ist das Verkehrsaufkommen gestiegen – und Autos wurden immer leistungsstärker. Damit ist auch der Kraftstoffverbrauch gestiegen. Für die österreichische Treibhausgasbilanz prognostiziert das Wifo für 2024, dass durch steigenden Kraftstoffumsatz wieder mehr CO2 ausgestoßen wird. Es muss also etwas geschehen. Das Verbrennerverbot gilt Klimafachleuten als Meilenstein. Das Ziel von null CO2-Emissionen aus Neuwagen ab 2035 will die EU auch durch rascheren Umstieg auf E-Autos erreichen. Zwar ist deren Ökobilanz je nach Produktion und verwendetem Strom auch nicht blütenrein, über die Lebensdauer sind sie aber jedenfalls umweltfreundlicher, was den C02-Ausstoß betrifft.

Die Industrie verlangt allerdings Technologieoffenheit. Deutschland fordert, dass Verbrenner, die mit E-Fuels betankt werden, über 2035 hinaus erlaubt sein sollen. Deren energetische Bilanz ist durchwachsen: Für das Fahren mit E-Fuels braucht es fünfmal so viel Energie wie für die direkte Nutzung von Strom.

WU-Klimaexpertin Sigrid Stagl ortet eine "interessengeleitete Verzögerungstaktik, die die nötige Klimapolitik gefährdet". Auch der deutsche Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer fürchtet, dass "der Weg in die E-Mobilität und damit gegen den Klimawandel aufgehalten wird". Viele Autobauer sind auf E-Mobilität umgeschwenkt. Für sie bedeutet die Verzögerung ein gestiegenes Risiko, ob sie mit ihren Investitionen auf das richtige Pferd setzen.