Pro

Michael Steingruber

Gerüche sind die unmittelbarsten Sinneswahrnehmungen. Die Informationen gelangen ungefiltert ins Gehirn, stimulieren Areale, die für Emotionen und Gedächtnis zuständig sind. Sie beeinflussen das Nervensystem und den Hormonhaushalt. So gibt es Studien, die etwa dem Duft der Gardenie schlaffördernde Wirkung zuschreiben oder Minzöl lindernde Effekte bei Migräne attestieren. Also, warum nicht einen Schritt weitergehen und Parfums "aromatherapeutisch" im Alltag einsetzen?

Fühlen Sie sich morgens schlapp und müde, verleiht ein zitrisch-leichter Duft Frische. Sie brauchen eine Extraportion Zuversicht vor Ihrem Geschäftsmeeting? Wie wär’s mit einem würzig-holzigen Parfum? Und für ein romantisches Dinner empfiehlt sich ein sinnlicher Akkord mit Oud und Weihrauch.

Es könnte so einfach sein, wären da nicht die Mitmenschen. Nicht wenige von ihnen scheinen in billigen Parfums zu baden. Damit sich also die gewünschte Wirkung des eigenen Dufts entfalten kann, muss man erst die olfaktorischen Störfaktoren überwinden. Da hilft nur eines: sprühen, sprühen, sprühen!