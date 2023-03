"System Shock" ist ein Shooter, der allerdings mit vielen Rollenspielelementen und Rätseln für Abwechslung sorgt. Foto: Prime Matter

Zu den absoluten Videospielklassikern gehört das Science-Fiction-Abenteuer "System Shock". Die Ankündigung, das 1994 erschienene Spiel würde ein modernes Remake bekommen, löste unter Fans deshalb große Euphorie aus. Nach mehreren Verschiebungen versprechen die Entwickler am Dienstag in einer Meldung auf der Games-Plattform Steam, dass "System Shock" am 30. Mai 2023 für den PC erhältlich sein soll.

Ungeplante Verschiebung

Diese sehr kurzfristige Verschiebung – schließlich sollte das Spiel bereits in diesen Wochen erscheinen – wurde von den Entwicklern nur vage begründet. Der Release im März sei "außerhalb der Reichweite" des Teams gewesen, weshalb nun diese erneute Verzögerung verkündet werden musste. Man sei eben auch nur menschlich, ganz im Gegensatz zur künstlichen Intelligenz Shodan, die auch im Remake des Spiels als Endgegner dienen wird.

Das Remake soll laut Entwickler Prime Matter unter anderem HD-Grafik, eine überarbeitete Benutzeroberfläche, eine modernisierte Steuerung und neue Soundeffekte bieten. Sogar neue Gegnertypen sollen auch Kenner des Originals überraschen.

Sowohl die Grafik als auch das Gameplay sollen viel Neues bieten. Foto: Prime Matter

Hintergrund

Der Ego-Shooter mit Rollenspielelementen sorgte 1994 vor allem aufgrund seiner dichten Stimmung und den Adventure-Elementen für Aufsehen, die in dieser Zeit in anderen Shootern nicht zu finden waren. Die Gewalt im Spiel sorgte allerdings damals schon für Kritik. Im Remake soll diese allerdings nicht reduziert worden sein. (aam, 15.3.2023)