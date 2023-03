Die Raiffeisenbank International sorgt aufgrund ihrer Russland-Verbindungen einmal mehr für Schlagzeilen. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Es sind Dokumente mit Sprengkraft, die vergangene Woche der Wochenzeitung "Falter" zugespielt wurden. Die Schriftstücke aus einer Vorstandssitzung der Raiffeisenbank International (RBI), die als "streng vertraulich" klassifiziert wurden, sollen belegen, wie die Bank an einem möglichen Deal mit der staatlichen russischen Sberbank arbeitet. Die RBI, die nach wie vor in Russland aktiv ist und dafür international kritisiert wird, würde sich damit auf heikles Terrain begeben. Der Grund für den Deal liegt auf der Hand: Sowohl die RBI als auch die russische Sberbank könnten mit dem Geschäft wirtschaftliche Probleme lösen, die sich aus den EU-Sanktionen und aus den russischen Gegensanktionen ergeben.

Frage: Welches Problem hat die Raiffeisenbank International?

Antwort: Die Geschäfte der russischen Raiffeisen-Tochter florieren. Wie aus dem RBI-Investorenbericht (Seite 53) für das Jahr 2022 hervorgeht, hat die russische RBI-Tochter vergangenes Jahr einen Gewinn nach Steuern von knapp über zwei Milliarden Euro erwirtschaftet. Im Vergleich zum Jahr 2021 ist das eine Steigerung von 334 Prozent. Die RBI führt die starken Zuwächse auf den höheren russischen Leitzins und die Aufwertung des Rubels zurück. Mit ein Grund ist aber wohl auch, dass die RBI-Tochter AO Raiffeisenbank Russland eines der wenigen Institute ist, das noch internationalen Zahlungsverkehr mit Russland abwickeln darf, weil es weiterhin im Zahlungssystem Swift ist. Das Problem der RBI: Gewinne der Tochter dürfen aufgrund der Sanktionen ebenso wenig nach Österreich fließen wie Ausschüttungen, also Dividenden.

Frage: Welches Problem hat die russische Sberbank?

Antwort: Die Sberbank hatte eine Tochter in Europa – die Sberbank Europe mit Sitz in Wien. Als nach dem Angriff auf die Ukraine zahlreiche Anleger ihre Gelder abzogen, schlossen die Behörden diese Russland-Tochter. Die Bankenkonzession erlosch, und die Reste der Bank werden geordnet abgewickelt, in der Sber Vermögensverwaltungs AG. Das Problem der Russen: Aufgrund der EU-Sanktionen können die Erlöse daraus nicht an den Eigentümer, die Sberbank Russland in Moskau, fließen. In der Sber liegen noch einige Hundert Millionen Euro; viele Assets wurden bereits verwertet. So hat etwa die Bawag Geschäft im Volumen von einer Milliarde Euro erworben, der Erlös floss direkt in die österreichische Einlagensicherung.

Frage: Wie könnte der mögliche Deal rund um die Sber die Probleme beider lösen?

Antwort: Mit einem Tauschgeschäft. Wie berichtet, arbeitet die RBI unter der internen Bezeichnung "Projekt Red Bird" an einem Kauf des Restvermögens der Sber Abwicklungsgesellschaft. Die RBI könnte also diese Reste in Europa übernehmen. Im Gegenzug könnte die Sberbank Russland Vermögen der Raiffeisen, das sich in Russland befindet, bekommen. In dem Papier, das dem "Falter" vorliegt, soll es dazu heißen: "Sberbank Russland erhält die Dividendenforderung und/oder nachrangige Darlehen von der RBI oder alternativ die Raiffeisen Bank Belarus." Von der Konstruktion würden also beiden Seiten profitieren: Die Russen könnten ihr Vermögen in Europa per Tausch verwerten, die RBI in die Gegenrichtung von ihren Gewinnen in Russland profitieren, obwohl das Geld aufgrund der Sanktionen Russlands eben nicht nach Europa fließen darf.

Frage: Wäre ein solches Tauschgeschäft überhaupt zulässig? Könnten die Banken damit die strengen EU-Sanktionen umgehen?

Antwort: Die RBI würde sich mit dem Deal auf heikles Terrain begeben. Die Sberbank Russland steht auf der Sanktionsliste der EU. Ihre Vermögenswerte innerhalb der EU sind deshalb eingefroren. Laut dem Beschluss dürfen sanktionierten Banken "weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden oder zugutekommen". Dabei ist es egal, ob es sich um eine Kaufpreiszahlung oder ein Tauschgeschäft handelt. Es sind also auch "mittelbare" oder "indirekte" Geschäfte verboten. Die Sanktionen können somit nicht umgangen werden, indem etwa eigens gegründete Gesellschaften zwischengeschaltet werden. Aus Sicht von Juristen, mit denen der STANDARD gesprochen hat, wäre der Deal daher nur unter bestimmen Voraussetzungen zulässig.

Frage: Welche Voraussetzungen wären das?

Antwort: Im Fall der Reste der Sberbank Europe gibt es eine eigene Regelung im Sanktionsregime. Der Deal könnte theoretisch abgewickelt werden, allerdings müssten dafür die für die Sanktionen zuständigen Behörden zustimmen. Das sind in Österreich die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) im Innenministerium. Unter Umständen muss auch die EU-Kommission als Wettbewerbsbehörde zustimmen, wenn bei dem Deal bestimmte Umsatzschwellen überschritten werden. Für einen möglichen Kauf der Sberbank-Reste sieht der EU-Sanktionsbeschluss eine Frist bis zum 17. Juni 2023 vor. Die Frist wurde aber bereits einmal verlängert, es ist deshalb denkbar, dass es zu einer weiteren Verlängerung kommt.

Frage: Gibt es solche Tauschgeschäfte oft?

Antwort: Die RBI ist nicht das einzige europäische Unternehmen, das Vermögenswerte in Russland hat. Umgekehrt ist die Sberbank nicht das einzige russische Unternehmen, das in Europa tätig war. Überlegungen zu Tauschgeschäften gibt es deshalb laufend, auch wenn bis jetzt nicht öffentlich bekannt ist, ob und wie oft bereits Deals genehmigt wurden. Für europäische Unternehmen, die aus Russland abwandern wollen, ist es in der Praxis oft schwierig, einen passenden Käufer zu finden. Mitunter sind potenzielle Käufer des Russland-Geschäfts von der EU sanktioniert. Selbst mögliche Käufer, die nicht auf der EU-Sanktionsliste stehen, können an den notwendigen behördlichen Genehmigungen in Russland scheitern. Zustimmen muss bei Verkäufen nämlich auch eine russische "Regierungskommission", die beim Finanzministerium angesiedelt ist und auch den Verkaufspreis festlegt – mitunter bei nur rund 50 Prozent des eigentlichen Werts.

Frage: Was sagt die RBI zu dem möglichen Russland-Deal?

Antwort: Laut RBI handelt es sich bei der Transaktion "um eine theoretische Überlegung". Es gebe "zu einem solchen Asset-Swap weder eine Vereinbarung noch andere konkrete Schritte zur Umsetzung. Hintergrund eines solchen Asset-Swaps wäre die Möglichkeit einer Reduktion des Russland-Exposures der RBI, die bekanntlich derartige Optionen untersucht. Die RBI hält selbstverständlich alle Sanktionen ein. Allfällige Transaktionen würden vorab mit den Behörden abgestimmt und nur bei Vorliegen aller relevanten Genehmigungen durchgeführt."

Frage: Wie reagiert die Politik?

Antwort: Die Grünen befürchten, dass eine Umsetzung des Projekts Österreich Schaden zufügen könnte, und haben, wie berichtet, eine entsprechende parlamentarische Anfrage bei Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) eingebracht. Im Ö1-"Mittagsjournal" am Mittwoch bezeichnete die Abgeordnete Nina Tomaselli (Grüne) die Pläne der RBI als "Spiel mit dem Feuer" und forderte eine Prüfung durch die Bankenaufsicht FMA. Aus dem Finanzministerium heißt es laut "Morgenjournal" dazu, dass man die parlamentarische Anfrage rechtzeitig beantworten werde. Für eine Prüfung durch die Bankenaufsicht FMA gäbe es allerdings keine Gründe, denn die RBI unterliege der Aufsicht der EZB. Das Ministerium erkenne zudem keine Anzeichen für eine Umgehung der Sanktionen durch die RBI oder eine andere österreichische Bank. (Jakob Pflügl, Renate Graber, 15.3.2023)