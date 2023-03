Via App öffnet ein Kanadier den falschen Tesla und bemerkt erst nach dem Losfahren, dass es nicht sein eigener ist

Spätestens am Steuer eines fremden Wagens sollte man merken, dass es nicht das eigene Auto ist, oder? Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/SPENCER PLA

Wer Tesla fährt, weiß, dass man für die US-Automarke keinen Autoschlüssel braucht, sondern einfach mit der passenden App am Smartphone die Türen öffnen kann. Offensichtlich führt das gelegentlich auch zu Verwechslungen, wie ein Kanadier am Dienstag in einem Interview wissen ließ.

Fehlendes Ladekabel

Der Besitzer eines Model 3, Rajesh Randev, stieg Anfang März in sein Auto – zumindest glaubte er das. Randev sollte seine Kinder von der Schule abholen, wie er der "Washington Post" berichtete. Nach etwa 15 Minuten bemerkte er einige ihm unbekannte Dinge im Auto. So fand er einen Sprung in der Scheibe vor, der ihm fremd war, und auch sein Smartphone-Ladegerät fehlte.

Langsam wurde ihm klar, dass er in den Tesla einer anderen Person gestiegen war, der offenbar in der Nähe seines eigenen Wagens geparkt war. Randev war nicht der Einzige, dem ein solcher Irrtum passierte. Der andere von der Verwechslung betroffene Tesla-Fahrer konnte auf gleiche Weise in Randevs Auto steigen und damit losfahren. Erst durch das Finden einer Telefonnummer im Inneren des Wagens konnten sich die zwei Betroffenen zusammenrufen und die Autos zurücktauschen.

Probleme, zu dem Treffen zu fahren, hatten beide Männer nicht, was sie die Sicherheit ihres Autos hinterfragen ließ. Eine verzwickte Situation für den US-Autobauer, der die "Smartphone als Autoschlüssel"-Funktion als großes Verkaufsargument propagiert.

Nicht die einzige Lücke

Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren Sicherheitslücken bei Tesla-Modellen festgestellt. Forscher demonstrierten beispielsweise im Netz mehrfach, wie man fremde Teslas entsperren konnte, indem man das Karten- oder Smartphone-Signal des Besitzers simulierte. Groß kommentiert wurden diese Softwarefehler vom Autokonzern in dieser Zeit nicht. Wohl auch deshalb, weil es sich laut Berichterstattung um Einzelfälle handelt. (red, 15.3.2023)