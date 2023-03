Es gibt eine Vielzahl an Sex-Resorts und Hotels, die sich an sexuelle Abenteurerinnen und Abenteurer richten – das sind die besten

Sex und Urlaub – für viele gehört das zusammen. Hier kommen die Sex-Resorts ins Spiel: Orte, die speziell für Swinger und andere sexuell abenteuerlustige Menschen gedacht sind.

Hedonism II, Negril, Jamaika

Hedonism II gilt als das berüchtigtste All-inclusive-Sex-Resort der Welt. Es liegt direkt am Strand von Negril, Jamaika. Es gibt, so liest man, eine "nackte" und eine "prüde" Seite. Wie man sich vorstellen kann, ist vor allem die "Nacktseite" sehr beliebt. Dort darf man sich – no na – nur komplett unbekleidet aufhalten. Um die Stimmung noch mehr aufzuheizen, veranstaltet das Resort spezielle Wochen, die sich zum Beispiel ausdrücklich an die LGBTQ+-Community oder an Millennials richten. Daneben gibt's allerlei andere Aktivitäten wie sexy Themenabende, sinnlichen Massagen und sogar einem "Romping Shop" zum Herumtollen – ein eigenes Spielzimmer für Paare, Single-Frauen und eingeladene Single-Männer.

Desire Resort Riviera Maya, Cancun, Mexiko

Wie Hedonism II wird auch das Desire Resort Riviera Maya oft als eines der besten Sex-Resorts der Welt eingestuft. Das liegt zum einen an der herrlichen Lage an den Stränden von Puerto Morelos, Mexiko, und zum anderen an dem umfangreichen Angebot für Paare und sexbegeisterte Urlauberinnen und Urlauber. Dieses All-inclusive-Sex-Resort bietet tagsüber Unterhaltung wie Nacktvolleyball am Strand und Poledance-Kurse. Nachts gibt es eine ganze Reihe pikanter Themenpartys, darunter die Dungeon Night (Latex, Leder und Spitze in Hülle und Fülle) und Flower Power mit psychedelischer 60er-Jahre-Kleidung. Oder man verzichtet gleich ganz auf Wäsche – das geht immer.

Temptation Cancun Resort, Cancun, Mexiko

Das Temptation Cancun Resort, der sexy Nachbar des Desire Resort, will die erotischen Fantasien seiner Gäste erfüllen. Nicht umsonst wird es als "Spielplatz für Erwachsene" bezeichnet. Auch hier gibt es zahlreiche Aktivitäten, die die Stimmung anheizen sollen, darunter einen "Sexy Pool" und eine Swim-up-Bar, Live-Auftritte und Themenabende. Wer sich vor der Hochzeit noch einmal ausleben möchte, kann das hier tun. Zum Beispiel mit einem Junggesellinnenabschied mit "Bride Tribe"-Paketen, die ein VIP-Zeit am Sexy Pool und private Gruppenstunden im Poledancing beinhalten. Konsequenterweise werden auch Scheidungsparty-Pakete angeboten mit einer Stripperin im Zimmer und einem Gruppenausflug zur Isla Mujeres.

Bali au Naturel, Buleleng Regency, Bali

Das Bali au Naturel ist ein textilfreies Resort in der Inselstadt Buleleng, ein Refugium für alle, die dem Alltag entfliehen und FKK-Sex genießen wollen, mit Massagen und zwei kleiderfreien Swimmingpools. Dieses Vergnügungsresort ist für Singles, Paare oder Gruppen gedacht und richtet sich eher an diejenigen, die eine Oase zum Entspannen (und Ausziehen) suchen, als an Partylöwen, die sich austoben wollen.

Island House Key West, Key West, Florida, USA

Island House, das schwule Nackt-Sex-Resort in Key West, wird als "Bestes Gay-Resort der Welt" bezeichnet. Key West zieht seit Jahrzehnten schwule Reisende mit seiner lebhaften LGBTQ-Restaurant- und Ausgehszene an. Allein das Island House hat seit seiner Eröffnung im Jahr 1999 mehr als 200.000 Gäste empfangen. Legendär sind die "Bone Island Bare-It-All Weekends", die Anfang Juli und Anfang Dezember stattfinden. An diesen Wochenenden trifft sich eine Schar schwuler männlicher Nudisten, die auf der Insel Party machen wollen. Nacktheit ist überall im Resort erlaubt, außer im Fitnessraum (wegen der Hygiene).

Caliente Club & Resorts, Land O' Lakes, Florida, USA

Im Caliente Club & Resorts in Land O'Lakes, Florida, geht es nicht ganz so freizügig zu. Man darf nackt sein, aber Sex in der Öffentlichkeit ist nicht vorgesehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass man auf Action verzichten muss: Man kann sich eine Paarmassage im Spa des Resorts gönnen, an den berüchtigten Pin-up-Girls-Poolpartys teilnehmen oder den Nightclub (entsprechende Garderobe vorausgesetzt). Und keine Sorge – man kann immer noch in einem der gut ausgestatteten Apartments, Ferien-Casitas oder Hotelzimmer zur Sache kommen. Gäste müssen zwar Mitglied sein, um das Hotel besuchen zu dürfen, aber es sind auch Tages- und Jahresmitgliedschaften erhältlich, die das Hotel zu einem erschwinglichen Sex-Wochenendausflugsziel machen.

The Love Cloud Jet, Las Vegas und Los Angeles, USA

Wer schon immer gerne Mitglied des elitären Mile High Club sein wollte, kann dies mit dem Love Cloud Jet, einem romantischen Rundflugunternehmen mit Sitz in Las Vegas und Los Angeles, werden. Die Flieger bieten ihren Kundinnen und Kunden eine romantische Innenausstattung: rote Satinbettwäsche, Kissen und Polster für Sexstellungen ... Die Piloten sind durch eine gesicherte Tür vom Liebesspiel getrennt. Um ganz sicherzugehen, tragen sie auch geräuschunterdrückende Kopfhörer. Die angebotenen Pakete reichen von 45 bis 90 Flugminuten und enthalten jeweils eine Mile-High-VIP-Mitgliedskarte.

Paradise Stream Resort, Pocono Mountains, Pennsylvania, USA

Eher nichts für Swinger ist das Paradise Stream Resort, ein Nacktrefugium für Paare, das in den Pocono Mountains liegt. Ein Zufluchtsort für Paare, die wieder etwas Schwung in ihr Sexleben bringen möchten. Es gilt aber auch als "Flitterwochen-Hotspot" – mit herzförmigen Whirlpools, mehreren Bars und sogar einem drei Meter hohen "Champagnerturm".

The Natural Curaçao, St. Willibrordus, Curaçao

The Natural Curaçao gilt als eines der besten Nacktresorts für Paare und hat sich zum Ziel gesetzt, dass sich die Gäste in Harmonie mit der Natur der Insel entspannen und verjüngen können – mit oder ohne Kleidung. Auch wenn es dem Resort an rauschenden Raves und erotischen Veranstaltungen mangelt, wird man mit unberührter Natur und luxuriösen Angeboten verwöhnt, wie zum Beispiel einer Paarmassage und erholsamen Nachmittagen am Pool. Und FKK-Sex geht immer. Curaçao lockt zudem mit tropischen Stränden, seiner Unterwasserwelt und anderen natürlichen Attraktionen. (red, 16.3.2023)