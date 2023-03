Marschik folgt Peter Launsky-Tieffenthal auf diesem Posten nach. Zuvor hatte er die Ständige Vertretung Österreichs in Brüssel geleitet

Das Außenministerium in Wien, hier zum Jahrestag von Österreichs UN-Beitritt mit internationalen Fahnen dekoriert. Foto: APA / BMEIA / Michael Gruber

Wien – Österreichs bisheriger EU-Botschafter Nikolaus Marschik wird ab September neuer Generalsekretär im Außenministerium. Er folgt damit Peter Launsky-Tieffenthal nach, der im Sommer in den Ruhestand tritt, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Der frühere Kabinettschef der Außenminister Ursula Plassnik und Sebastian Kurz (beide ÖVP) übernimmt zudem die Leitung der Sektion Völkerrechtsbüro und Amtssitz.

Dass der Generalsekretär in Personalunion auch diese Sektion leitet, sei bis 2018 üblich gewesen, hieß es in der Mitteilung. Diese Tradition werde nun wiederbelebt. Der bisherige Sektionschef Helmut Tichy tritt ebenfalls in den Ruhestand.

Marschik hatte seit 2017 die Ständige Vertretung Österreichs in Brüssel geleitet. Er war davor unter anderem österreichischer Botschafter in Berlin, Leiter der Sektion "Administrative Angelegenheiten und Infrastruktur" sowie Kabinettschef im Außenministerium gewesen. Als EU-Botschafter Österreichs in Brüssel folgt ihm Thomas Oberreiter nach. (APA, 15.3.2023)