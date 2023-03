USA

Frauen klagen Texas wegen Abtreibungsverbots: "Die Einschränkungen sind barbarisch"

Fünf Frauen geben in der Klage an, trotz schwerwiegender Komplikationen in der Schwangerschaft keine Abtreibung genehmigt bekommen zu haben. Sie fordern von dem US-Bundesstaat, die Ausnahmeregelungen im Abtreibungsverbot genauer zu definieren

