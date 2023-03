In Zeiten steigender Preise suchen mehr und mehr Menschen immer wieder nach kostengünstigeren Optionen. Tun Sie das auch bei Ihrem Mobilfunkanbieter? Foto: Charday Penn/Getty Images

Die Inflation sorgt für steigende Preise in vielen Bereichen des Lebens, nun ist auch das Handy beziehungsweise dessen Nutzung an der Reihe. So sollen die Anbieter Drei und A1 ab April ihre Gebühren je nach Tarif um mindestens acht Prozent erhöhen.

Diese Tarifänderung ist deswegen möglich, da eine Bindung an den Verbraucherpreisindex besteht. Doch nicht alle Anbieter haben eine solche Klausel in ihrem Vertrag – so fehlt sie etwa bei Spusu, Hot, Georg oder Krone Mobil. Wie diese Unternehmen mit der außergewöhnlich hohen Inflation umgehen werden, bleibt abzuwarten.

Lohnt sich daher aber ein Wechsel von einem großen zu einem kleinen Anbieter? Für "Joe Joker" gibt es keinen guten Grund mehr, dies nicht zu tun:

Doch auch wenn so eine Klausel nicht schlagend wird, bleibt dennoch die Frage, ob die steigenden Preise an den kleineren Anbietern einfach so vorüberziehen werden, haben diese doch ebenso mit höheren Kosten zu kämpfen. Ob daher ein Wechsel auf lange Sicht der Weisheit letzter Schluss ist, wird von "pipilangstrumpf" bezweifelt:

Wie viel zahlen Sie pro Monat?

Und wären Sie bereit, eine Steigerung in Kauf zu nehmen? Überlegen Sie einen Wechsel? Oder haben dies bereits getan? Posten Sie im Forum! (Tizian Rupp, 16.3.2023)