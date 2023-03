"Was ist los, Admins?" steht auf dem Hammer. Foto: Screenshot Yotube, Ricky Ramirez

Die selbsternannte "Startseite des Internets" ging am Dienstagabend für mehrere Stunden vom Netz, und für viele Fans war das ein Grund zum Feiern, und sie zeigten die schönen Seiten des Internets.

Aber der Reihe nach: Die Community-Plattform war weder über ihre Desktop-Variante noch über die Mobile-App störungsfrei erreichbar. Rund 65.000 Userinnen und User des Forenportals meldeten den Ausfall via "Downdetector". Das Problem trat gegen 20 Uhr auf und blieb bis kurz nach zwei Uhr früh bestehen.

Wenn Reddit down ist, vertreiben sich die Userinnen und User die Zeit mit einem Bananen-Malwettbewerb.

Dabei äußerten sich die Probleme unterschiedlich. So wurden auf der Webseite keine Inhalte geladen, und in einem Pop-up-Fenster hieß es: "Sorry, wir konnten die Beiträge für diese Seite nicht laden." In der iOS-App wurden mehrere Stunden alte Inhalte immer noch angezeigt, aber es wurden keine Kommentare geladen. "T3N" zufolge waren auch Alternativen von Drittanbietern, wie zum Beispiel "Boost for Reddit" oder "Infinity for Reddit", betroffen.

Eine SBU ist also eine Elle lang. Zum Glück ist jetzt alles klar.

Reddit reagierte erstmals um 20:18 via Twitter, zu diesem Zeitpunkt dürfte die Ursache für den Ausfall noch unbekannt gewesen sein. Man untersuche das Problem, hieß es. Wenig später hieß es, es sei zu einem "internen Serverproblem" gekommen. Worin dieses genau bestand, wollte eine Reddit-Sprecherin auf Nachfrage von "Techcrunch" nicht erklären.

Ob bei der Fehlersuche von den Reddit-Admins wirklich Bananen unter das Mikroskop gelegt wurden, darf angezweifelt werden.

Kreativer Zeitvertreib

Die Reddit-Community wurde von den Seitenadaministrierenden bei Laune gehalten, indem sie einen Subreddit namens r/downtimebananas einrichteten. Dieser fand außerhalb der nicht erreichbaren Hauptseite statt. Darin wurden die Nutzerinnen und Nutzer aufgefordert Bananen zu posten.

Bananen sind so etwas wie eine Insiderschmäh auf Reddit, weil die Frucht gerne für Größenvergleiche auf Fotos herangezogen wurde. Irgendwann verselbstständigte sich der Witz und Bananen sind mittlerweile so etwas wie die inoffizielle Maßeinheit auf der Plattform. So wird die Länge von Beiträgen gerne in Bananen gemessen. Weil Bananen aber nicht immer gleich lang oder krumm sind, hat die Community sogar die SBU – die "Standard Banana Unit" ins Leben gerufen um die Maße vergleichbar zu machen. Die SBU entspricht dabei der Länge der durchschnittlichen Banane von 7 bis 8 US-Inch, also irgendwo zwischen 17,8 und 20,3 Zentimeter.

Diese Bananen haben das Ende der Downtime wohl nicht mehr erlebt.

Reddit selbst griff den Schmäh in der Vergangenheit immer wieder auf, und in der Jahresauswertung für die Userinnen und User wird deren gescrollte Distanz ebenfalls in SBUs angegeben.

Bitte nicht nachmachen!

Dementsprechend fruchtig fiel auch die Meldung aus, als Reddit wieder erreichbar war. Nach über fünf Stunden war der Bug behoben. "Wir schälen uns viel besser", hieß es in einem Tweet. Zugegeben: DER Bananenwitz hat in der deutschen Übersetzung ein wenig gelitten. (red, 15.3.2023)