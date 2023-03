Cartier Tank Française

Die Tank-Kollektion gehört zu den Aushängeschildern von Cartier. 1917 von Louis Cartier geschaffen (nachzulesen hier) und seither in verschiedenen Varianten erfolgreich, erblickte die Tank Française 1996 das Licht der Uhrenwelt. Und wurde seither an so illustren Handgelenken wie dem von Jackie und John F. Kennedy, Andy Warhol, Muhammed Ali, Prinzessin Diana, Clark Gable, Yves Saint Laurent oder Michelle Obama sowie von Catherine Deneuve, Rami Malek und Guy Ritchie gesehen.

Die drei Letztgenannten bewerben in einem eigens gedrehten Filmchen die Neuauflage der ikonischen Uhr. Was hat sich bei der Tank Française anno 2023 verändert? Es sind Kleinigkeiten. Und das ist nicht negativ gemeint, denn der Zeitmesser wirkt, als wäre er schon immer da gewesen. Die Stege sind stärker gewölbt, die Krone ist eingebettet und fügt sich nahtlos in die stilbildenden Seitenstege ein. Statt Extravaganz steht Eleganz im Vordergrund. Zeitlosigkeit, wenn man so will und wenn dieser Begriff nicht schon so ausgelutscht wäre. Es gibt sie in mehreren Varianten (auf die Unterscheidung zwischen Damen- und Herrenuhr wird verzichtet), wobei das neue große Modell mit einem mechanischen Automatikwerk ausgestattet ist.