Die "GNTM"-Gewinnerinnen Lou-Anne und Mama Martina. Foto: ZAPPN/Monika FELLNER

Wien – Im Vorjahr sicherte sich Lou-Anne (19) den Sieg bei "Germany's Next Topmodel", ihre Mutter Martina (51) kam auf Platz drei. Nun will das niederösterreichische Mutter-Tochter-Duo in der neuen und ausschließlich in der Streamingapp Zappn abrufbaren Serie "Be More, Be You" Frauen in Sachen Persönlichkeit, Styling sowie Beauty beraten und ihnen dabei helfen, über den eigenen Schatten zu springen und sich Neues zu trauen.

Die insgesamt acht fünfzehnminütigen Folgen werden ab Donnerstag, im Wochenrhythmus und stets im Doppelpack veröffentlicht. Rat suchen bei den beiden etwa die Maschinenbautechnikerin Jennefer, die sich "Tipps und Tricks in Sachen Beauty" wünscht, um "mich schön und feminin zu fühlen", oder Rita, die als Berufssoldatin beim Bundesheer Erfahrungen mit Mobbing machte und sich seitdem auf das Thema Selbstliebe fokussiert. (APA, 15.3.2023)