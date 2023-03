Bei "Heute For Future TV" diskutieren Lydia Matzka-Saboi und Amra Duric mit Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Wirtschaft

Lydia Matzka-Saboi und Amra Duric im Einsatz für "Heute For Future TV". Foto: AHVV Verlags GmbH, Sabine Hertel

Wien – Die Gratiszeitung "Heute" startet am Donnerstag um 16.30 Uhr auf R9 eine wöchentliche Sendung zu Umwelt- und Zukunftsthemen. Bei "Heute For Future TV" diskutieren Lydia Matzka-Saboi, Leiterin des "Heute"-Klima- und Umweltressorts und Amra Duric, Mitglied der Chefredaktion von heute.at, mit Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Wirtschaft.

In der ersten Ausgabe ist Wiens Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) zu Gast, wobei der Wiener Klimafahrplan und das Thema Unabhängigkeit von Gas Gegenstand der Sendung sind. "Heute"-Herausgeberin Eva Dichand will mit dem Launch des Formats, das auch in Onlinekanälen und auf Social-Media-Plattformen verbreitet werden soll, Bewusstsein für die Herausforderungen und Chancen im Zusammenhang mit dem Klimawandel schaffen und die öffentliche Diskussion darüber fördern. (APA, 15.3.2023)