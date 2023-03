Wien – Der ORF startet am Samstag in eine Schwerpunktwoche zum Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Diese verursachen in Österreich pro Jahr rund 32.000 Todesfälle und könnten durch eine Veränderung des Lebensstils in vielen Fällen vermieden werden.

"Mit der aktuellen 'Bewusst gesund'-Initiative 'Unser Herz' bündelt der ORF ein weiteres Mal seine Radio-, TV- und Onlineberichterstattung sowie die Angebote der Landesstudios, um mehr Bewusstsein für das Thema Gesundheit und Gesundheitsförderung in unserem Land zu schaffen", wurde ORF-Generaldirektor Roland Weißmann in einer Aussendung zitiert.

Im TV widmen sich etwa Sendungen wie "Stöckl live", "Bewusst gesund – Das Magazin", "kreuz und quer", "Mayrs Magazin" oder auch "Guten Morgen Österreich" von 18. bis 25. März der Thematik. (APA, 15.3.2023)