Seit 2018 gibt es die Interrail-Verlosung. Foto: Getty / Zbynek Pospisil

Brüssel – Die EU-Kommission verlost im Rahmen von "Discover EU" wieder insgesamt 35.000 kostenlose Reisetickets für 30 Tage an 18-Jährige aus Europa. Zwischen 1. Juli 2004 und 30. Juni 2005 geborene Interessenten können sich seit dem heutigen Mittwoch, 12 Uhr, bis 29. März 2023, 12 Uhr, für die sogenannten Interrail-Pässe auf der Website des Europäischen Jugendportals bewerben. Um ein Ticket zu ergattern, müssen die Bewerber unter anderem Quizfragen beantworten.

Bewerbungen werden aus den 27 EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien und der Türkei angenommen. In der Regel werden Zugreisen bezahlt, aber auch Busse und Fähren dürfen genutzt werden. Das Flugzeug kann ausnahmsweise genommen werden, damit auch junge Menschen teilnehmen können, die in entlegenen Gebieten oder auf Inseln leben. Teilnehmer mit Behinderung oder gesundheitlichen Problemen können sich begleiten lassen.

Verschiedene Routen

Zur Inspiration bei der Auswahl ihrer Reiseziele können sich die Teilnehmer an verschiedenen Routen orientieren – wie der "Neues Europäisches Bauhaus"-Route oder der Discover-EU-Kulturroute. Reisende erhalten zudem eine Ermäßigungskarte für 40.000 Angebote wie öffentliche Verkehrsmittel, Verpflegung, Unterkunft und andere Dienstleistungen.

Discover EU wurde von der Kommission im Juni 2018 auf Vorschlag des Europäischen Parlaments aus der Taufe gehoben. Seitdem haben sich rund 916.000 junge Menschen um 212.700 Travel-Pässe beworben.

Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) zeigte sich in einer Aussendung erfreut über eine neue Runde "Discover EU". "Es liegt an der jungen Generation, die Europäische Union von morgen zu gestalten", so Plakolm. "Aber nur wer die EU versteht, kann auch daran mitarbeiten, dass es morgen besser funktioniert als heute." (APA, 15.3.2023)