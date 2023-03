Der Polizeieinsatz wurde wieder beendet. Foto: Imago / Michael Kristen

Graz – Beim Shoppingcenter Murpark im südöstlichen Grazer Bezirk Liebenau ist es am Mittwochnachmittag zu einem Polizeigroßeinsatz gekommen. Eine Zeugin (18) hatte angeblich zwei bewaffnete Männer gesehen und per Mobiltelefon bei der Polizei Alarm geschlagen. Ein großes Aufgebot von Spezialkräften mit Sturmgewehren und schwerer Schutzausrüstung sowie Polizisten riegelte den Murpark ab.

Das Einkaufszentrum wurde geräumt, der Einsatz am späteren Nachmittag beendet, sagte eine Polizeisprecherin dem STANDARD. Demnach sei die Suche nach den beiden bewaffneten Männern, die die Zeugin gesehen haben will, negativ verlaufen. Ermittlungen seien aber noch am laufen, hieß es: "Videoaufzeichnungen werden ausgewertet."

Die zum Murpark führende Straßenbahnlinie fuhr vorerst nur bis zum Liebenauer Stadion, die Polizei veranlasste die Räumung des Shoppingcenters und begann mit der Durchsuchung. Die Sperre der Zufahrtswege für Öffis und Individualverkehr an der Autobahnauffahrt zur A2 wurde kurz nach 16.00 Uhr wieder aufgehoben. Es dürfte noch eine Nachsuche stattfinden.

Bei den bewaffneten Personen soll es sich um einen Mann mit einer Faustfeuerwaffe und einen mit einer Langwaffe handeln, die die Zeugin gesehen haben will. Die Identität der Zeugin sei bekannt, wie eine Polizistin sagte. Im Einsatz standen etliche Beamte des Einsatzkommando Cobra-Süd, der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) sowie der Bereitschaftseinheit Steiermark sowie Beamte von etlichen Grazer Polizeiinspektionen. (red, APA, 15.3.2023)