Über der Credit Suisse braut sich ein Unwetter zusammen, nachdem der neue saudische Großaktionär erklärt hat, keine Mittel zuschießen zu können. Foto: Reuters

Gerade für einen Tag haben sich die Wogen an den Börsen geglättet, bevor zur Wochenmitte das nächste Unwetter über Europas Aktienmärkte hinwegzog. Einmal mehr flüchteten Anleger und Investorinnen aus Banken, seit dem Zusammenbruch des US-Geldhauses Silicon Valley Bank Ende vergangener Woche geht die Angst im Sektor um. Diesmal stand die Schweizer Großbank Credit Suisse im Zentrum des Sturms. Der Kurs sackte zeitweise um bis zu 31 Prozent auf ein Rekordtief ab, nachdem der neue Großaktionär Saudi National erklärt hatte, aus aufsichtsrechtlichen Gründen keine frischen Mittel einschießen zu können.

Die folgenden kalmierenden Aussagen der Bankspitze fanden nur bedingt Gehör: "Unsere Kapital- und Liquiditätsbasis ist sehr, sehr stark", beteuerte Konzernchef Ulrich Körner. Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann betonte zudem gegenüber Bloomberg, staatliche Hilfe sei für die Bank "kein Thema". Allerdings soll die Bank Informationen der "Financial Times" zufolge bei der Schweizer Nationalbank um Hilfe gebeten haben. Unterstützung scheint sich die Bank auch vom Schweizer Regulator Finma zu erhoffen. Die Nationalbank war nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Im Sog von Credit Suisse verlor der gesamte europäische Bankensektor am Mittwoch massiv an Wert.

"Zu groß, um zu scheitern"



"Wenn die Credit Suisse in ernsthafte existenzielle Schwierigkeiten gerät, sind wir in einer ganz anderen Welt des Schmerzes", sagte Neil Wilson, Marktanalyst bei Onlinebroker Markets.com. "Sie ist wirklich zu groß, um zu scheitern", ergänzte er. Aber es sehe so aus, als ob immer mehr besorgte Investoren und Gegenparteien Credit Suisse als möglichen nächsten Wackelkandidaten betrachteten. "Bei der Credit Suisse ist es zu einem massiven Vertrauensverlust gekommen", erklärte Stephan Sola, Manager des Plutos-Schweiz-Fonds. Es würde ihn nicht überraschen, wenn die Abflüsse von Kundengeldern wieder zugenommen hätten.

Auch sonst flogen Bankenwerte in hohem Bogen aus den Depots. In Frankreich traf es insbesondere die PNB Paribas mit zweistelligen Verlusten, aber auch die deutsche Commerzbank sackte um bis zu zehn Prozent ab. Der deutsche Leitindex Dax verlor in diesem Umfeld, in dem auch fast alle anderen Branchen nachgaben, zeitweise mehr als drei Prozent. Schlimmer erwischte es den bankenlastigen ATX am Wiener Aktienmarkt, wo die Bawag am stärksten unter Druck stand. Der heimische Leitindex verlor in der Spitze mehr als fünf Prozent.

Kredite und Anleihen

Aber warum geht nun auch in Europa die Angst im Bankensektor um? Der rasche Anstieg der Zinssätze hat es für Unternehmen schwieriger gemacht, die von den Banken aufgenommenen Kredite zurückzuzahlen oder zu bedienen, was die Gefahr von Verlusten für die Kreditgeber erhöht, die sich zugleich Sorgen wegen einer Rezession machen. Zudem haben die Anleihebestände in den Bilanzen wegen der kräftigen Zinserhöhungen der Zentralbanken an Wert verloren, sodass die Institute Verluste machen, wenn sie die Papiere vor der Endfälligkeit verkaufen.

Nun stehen Finanzprofis vor der Frage, wie die Europäische Zentralbank (EZB) auf die Turbulenzen an den Börsen und im Bankensektor reagieren wird. Bei der Zinssitzung im Februar hat Notenbankchefin Christine Lagarde für die nächste Sitzung am Donnerstag eine Erhöhung des Leitzinses um einen halben Prozentpunkt (50 Basispunkte) auf dann 3,5 Prozent in Aussicht gestellt.

EZB wird Kurs halten

Tomasz Wieladek, Chefvolkswirt für Europa beim US-Vermögensverwalter T. Rowe Price, geht davon aus, dass sich Lagarde an ihre eigene Vorgabe halten wird. Warum? "Wenn die EZB die Zinsen nur um 25 Basispunkte anhebt, wäre dies ein Signal an die Finanzmärkte, dass die Banken im Euroraum für ähnliche Risiken anfällig sein könnten wie das US-Bankensystem." (Alexander Hahn, 15.3.2023)