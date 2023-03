Bäume sind ein Wunderwerk der Evolution und nicht nur attraktiv für Nagetiere. Sie kommunizieren auf vielfältige Weise. Wie, zeigt Arte um 20.15 Uhr. Foto: Colourfield

19.40 REPORTAGE

Re: Auf Gegenkurs – Eine Bürgermeisterin in Polen Beata Moskal-Slaniewska ist in Polen eine Ausnahmeerscheinung: Sie ist die linksliberale Bürgermeisterin der Stadt Świdnica. Gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Szymon Chojnowsk, der seine Homosexualität öffentlich machte, engagiert sie sich für Demokratie und Gleichberechtigung. Bis 20.15, Arte

20.15GESUNDHEIT

Die Herz-Revolution – wie wir gesünder alt werden Moderne Bildgebung stellt das Herz nahezu gläsern dar. Herzoperationen haben selbst für sehr junge oder sehr alte Menschen an Schrecken verloren. Und: Das Herz ist ein Muskel, der sich trainieren lässt. Wir können viel gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen tun. Das Thema diskutiert im Anschluss um 21.00 Gert Scobel mit Expertinnen und Experten in Scobel – Herz intakt?. Bis 22.00, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Albtraum Eigenheim – Wer kann sich Bauen noch leisten? Meist sind es die unüberschaubaren Kosten, die den Traum vom Haus in eine Katastrophe verwandeln. Massiver finanzieller Belastung und handwerklicher Unerfahrenheit folgen oft unvorhersehbare Hürden. Bis 21.15, Puls 4

20.15 DOKUMENTARFILM

Unsere Wälder – Die Sprache der Bäume Kaum ein Ökosystem ist ähnlich komplex wie der Wald. Der Film zeigt die Entwicklung des Waldes in Mitteleuropa im Laufe der Erdgeschichte, seine Nutzung und Übernutzung durch den Menschen, den Ablauf eines Jahres in der stark jahreszeitlich geprägten Landschaft. Bis 21.40, Arte

20.15 ISABELLE HUPPERT

Eine Frau mit berauschenden Talenten (La daronne, F 2020, Jean-Paul Salomé) Patience (Isabelle Huppert) arbeitet als Dolmetscherin für die Polizei, für die sie Drogendealertelefonate übersetzt. Als sie der Pflegerin ihrer Mutter helfen will, schlüpft sie in eine neue Rolle und avanciert zur glamourösen maghrebinischen Drogenpatin. Bis 21.55, RBB

20.15 MÄRCHENHAFT

Cinderella (GB/USA 2015, Kenneth Branagh) Der Brite Kenneth Branagh hat Cinderella mit hochkarätigem Cast neu verfilmt, Cate Blanchett spielt die Stiefmutter, deren Hass nicht ganz unplausibel wirkt, Lily James ist in der Rolle des Aschenmädchens zu sehen. Bis 22.25, Disney

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Am Land ohne Auto Ein Viertel der Haushalte haben in Österreich kein Auto. Viele können sich wegen der steigenden Kosten keines mehr leisten. Ein Leben ohne Auto bedeutet in vielen ländlichen Gegenden eine große Herausforderung. Bis 22.00, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind: Duscher & Gratzer (FM4-Moderatorenduo), Mark Keller (Schauspieler und Sänger), Ingrid Brodnig (Journalistin und Publizistin) und Martina Reuter (Fernsehmoderatorin und Modejournalistin). Bis 0.00, ORF 2