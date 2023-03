Zu sehen gibt es die Diskussion am Sonntag.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sorgt auch in neutralen Ländern für hitzige Diskussionen über die eigene Sicherheit oder gleich eine Neuorientierung. Schweden will seine jahrhundertealte Neutralität aufgeben und drängt ebenso in die Nato wie das bisher bündnisfreie Finnland. In der Schweiz wird aufgeregt über die Grenzen der Neutralität diskutiert: So drängt ein Teil der Parteien darauf, dass Drittstaaten, die Waffen in der Schweiz erworben haben, diese an die Ukraine weiterverkaufen dürfen sollen. Zuletzt zog hier das Schweizer Parlament allerdings eine Hürde ein.

Und auch in Österreich wird gestritten: Eine Gruppe von Expertinnen und Experten fordert die Politik vom Bundespräsidenten abwärts dazu auf, "eine ergebnisoffene Debatte" über die Neutralität und die künftige Sicherheitspolitik zu führen. Die Bündnisfreiheit schützt nicht vor einem Angriff, heißt es – eine politische Reaktion dazu blieb aus.

Ist die Neutralität Österreichs zeitgemäß und angesichts des Krieges haltbar, oder sind wir ein sicherheitspolitischer Trittbrettfahrer? Und wie könnte eine sicherheitspolitische Alternative aussehen, welche Kosten hätte sie: Über diese Fragen diskutiert eine Expertenrunde in einer neuen Ausgabe des Videotalks "STANDARD mitreden".

Mit dabei: Altbundespräsident Heinz Fischer sowie der Politikwissenschafter Heinz Gärtner vom Österreichischen Institut für Internationale Politik. Zu Gast ist die Neos-EU-Abgeordnete Claudia Gamon sowie der ehemalige Bundesheer-Brigadier Walter Feichtinger, selbst einer der Unterzeichner des offenen Briefes.

Diskutieren Sie mit

Zu sehen gibt es die Sendung am Sonntagnachmittag. Moderation: András Szigetvari. (red, 15.3.2023)