Programm: Seit der Pandemie fehlt Unverwechselbares

Von der Preisregulierung bis zur kräftigen Pensionserhöhung, von der Stärkung des öffentlichen Gesundheitssystems bis zum Ausbau der Kinderbetreuung: Als Oppositionsführerin vertritt Pamela Rendi-Wagner alles Mögliche, wogegen waschechte Sozialdemokraten kaum etwas haben können. Doch wofür steht die 51-Jährige, von einer urban-liberalen Anmutung abgesehen, persönlich? In der heißen Corona-Phase stach die aus ihrer Überzeugung als Ärztin resultierende restriktive Haltung ins Auge. Doch das ist nichts, womit eine Partei werben will.

Darüber hinaus, monieren ihre Kritiker, habe PRW in ihren viereinhalb Jahren an der Spitze wenig Profil entwickelt. Der einstigen Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit fehle der politische Kompass, der sie durchs Tagesgeschäft leite – mit Unentschlossenheit und mitunter langer Reaktionszeit als Folge. Selbst aufgelegten Forderungen gingen mühselige Debatten voraus, ist aus der Partei zu vernehmen, etwa dem Ruf nach einer Abschöpfung der Übergewinne von Energiekonzernen. Rendi-Wagner wolle es eben allen – in dem Fall auch den Unternehmen – recht machen.

Team: Führen im kleinen Kreis

Rendi-Wagners Team? Welches Team, werden böse Zungen in der SPÖ fragen. Rendi-Wagner hat sich nicht den Ruf erworben, viele Mitstreiter in ihre Führungsarbeit einzubinden. Immer wieder gab es Klagen über fehlende Kommunikation. Die Bereichssprecher im Parlament spielen eine geringere Rolle, als man es in einer Oppositionspartei erwarten würde. Eine Art Schattenkabinett ministrabler Persönlichkeiten, die eine sozialdemokratisch geführte Regierung stellen könnten, ist nicht zu erkennen.

Meist ist es Klubchef Jörg Leichtfried, der die Chefin im alltäglichen Geschäft vertritt. Ein anderer enger Vertrauter zieht nicht erst seit Rendi-Wagners Zeit viel Unmut auf sich: Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch war einst auch Adlatus des 2017 in einer innerparteilichen Revolte ausgehebelten Kanzlers und SP-Chefs Werner Faymann. Ob der Parteimanager bleiben kann, ist deshalb fraglich. Geht Rendi-Wagner ohne Versprechen der (personellen) Erneuerung in das Match mit Doskozil, wäre das – gelinde gesagt – kühn.

Lager: Wien und schweigende Mehrheit als Hoffnung

Auf dem Papier sieht die Lage glasklar aus: Michael Ludwig, Chef der großen Wiener Landespartei, hat sich mehrfach für Rendi-Wagner ausgesprochen – erst am Dienstag wieder mit Bussis garniert. Doch wie viel ist der Zuspruch wert? Selbst wenn Ludwig weiterhin wirbt: So viel demokratisches Selbstbewusstsein hat in die SPÖ Einzug gehalten, dass das Parteivolk in einer geheimen Wahl nicht sklavisch der Vorgabe von oben folgen muss. Das Gleiche gilt, vielleicht in geringerem Maß, für die für einen Parteitag delegierten Funktionäre. Und Fakt ist: Nach Rendi-kritischen Stimmen muss man auch in den Wiener Reihen nicht lange suchen.

Ein anderer roter Koloss, der bisher als stützende Kraft Rendi-Wagners galt, ist die Gewerkschaft. Doch auch hier ist die Stimmung gemischt: Einerseits stoßen Doskozils Pläne, etwa für einen gesetzlichen statt per Kollektivvertrag ausgehandelten Mindestlohn, auf Einspruch, andererseits fehlt Vertrauen in die Amtsinhaberin.

Was ihre Fürsprecher schon bisher beschworen haben: Die Kritiker seien zwar laut – doch die schweigende Mehrheit stehe hinter Rendi-Wagner.

Persönlichkeit: In der Wissenschaft groß geworden

Die Wissenschafterin, die urbane, bürgerliche, linksliberale Pamela Rendi-Wagner kommt, wie auch ihr Widerpart Hans Peter Doskozil, aus einfachen Verhältnissen. Ihre Karrierewege verlaufen jedoch völlig unterschiedlich. Rendi-Wagner schließt ihr Medizinstudium an der Universität Wien ab, danach folgt ein postgraduales Studium an der University of London. Sie habilitiert an der Universität in Wien, forscht zu Impfprävention und Tropenmedizin, arbeitet auch als Gastprofessorin an der Universität von Tel Aviv. Wieder zurück in Wien, wird sie Sektionsleiterin im Gesundheitsministerium, dann Gesundheitsministerin.

Dass Rendi-Wagner in ihrer internationalen Karriere immer Teams führen musste, deren Mitglieder unabhängige Wissenschafter und Wissenschafterinnen waren, verlange "einen partizipativen Führungsstil", befindet der Psychoanalytiker und Mentalcoach Alois Kogler: "Mit Befehlen wird man in diesen Kreisen nicht erfolgreich sein." Was die aktuelle SPÖ-Chefin mit ihrem Herausforderer verbinde: "Sie sind hartnäckig, beide Kämpfer, beide Führungspersönlichkeiten."

Zielgruppe: Strahlkraft im linksliberalen Publikum

Pamela Rendi-Wagner steht für weltoffene, urbane Schichten, die in etwa ein Viertel der Bevölkerung ausmachen. Ihr Potenzial konzentriert sich im Wesentlichen auf das linksliberale Spektrum der Gesellschaft. Die SPÖ-Vorsitzende strahle auch in die sozial orientierte Stadtbevölkerung aus, die nicht unbedingt mit dem linksliberalen Segment sympathisiert, sagt Wahlforscher Günther Ogris vom Sora-Institut, und natürlich finde sie auch hohe Resonanz bei Frauen, vor allem bei jenen im Dienstleistungssektor. In Summe sei ihr Wählerpotenzial durchaus groß, die entscheidende Frage werde sein, "ob sie dieses auch mobilisieren kann".

Nicht klar abzuschätzen sei das Verhalten der Pensionistinnen und Pensionisten, sagt Ogris: Diese Bevölkerungsgruppe sei für beide, Rendi-Wagner wie Doskozil, noch eine Herausforderung.

Peter Hajek, ein anderer Demoskop, sieht die SP-Chefin in einem Punkt im Nachteil: 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung verorten sich politisch Mitte bis Mitte rechts. Während Doskozil auch in dieses Lager hineinwirke, habe Rendi-Wagner hier erhebliche Defizite.