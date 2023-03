Liebe Leserin, lieber Leser,

Was man mit GPT 3.5 begonnen hat, will das Unternehmen OpenAI nun zum nächsten Meilenstein führen. Wie schon von Microsoft, einem der größten Stakeholder der Firma, angekündigt, hat man nun die nächste Version in Form von GPT 4.0 veröffentlicht.

Via App öffnet ein Kanadier den falschen Tesla und bemerkt erst nach dem Losfahren, dass es nicht sein eigener ist. Das ist nicht das einzige Sicherheitsproblem, mit dem der US-Elektroautobauer zu kämpfen hat.



Außerdem ist noch mehr als ein halbes Jahr, bis Google seine nächste Smartphone-Generation offiziell vorstellt, was in der Pixel-Welt bedeutet: höchste Zeit für die ersten handfesten Leaks. Also gibt es jetzt einen ersten Blick auf Pixel 8 und Pixel 8 Pro – wenn auch noch einen inoffiziellen. Also, psst! Bloß nicht weitersagen.



KI-Modell GPT 4.0 veröffentlicht: Mehr Kreativität und Bilderkennung

Tesla-Besitzer entsperrt fremdes Auto und fährt damit davon

Pixel 8 (Pro): Erster Leak zeigt Googles nächste High-End-Smartphones

Leaker machen aus Metas LLaMa-Modell einen rassistischen Chatbot

Google spendiert Docs und Gmail generative KI-Funktionen

Weltweit größter Geldwäschedienst im Darknet wurde zerschlagen

Regeländerung bei Discord schürt Angst vor Chat-Speicherung

"Flatout 2": Eine Ode an die "Symphonie der Zerstörung"

Twitter entsperrt Konto von Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp

Welche Spotify-Alternativen gibt es für Podcasts und Indie-Bands?

Kult-Videospiel "System Shock" erscheint doch erst im Mai

