Nach dem Zugunglück vor gut zwei Wochen wird in Griechenland wiederholt protestiert. Foto: REUTERS / ALEXANDROS AVRAMIDIS

Athen – Aus Protest gegen das tödliche Zugunglück in Griechenland vor gut zwei Wochen werden am Donnerstag Flüge von und nach Griechenland eingestellt. Auch Schiffe sollen in den Häfen angedockt bleiben. Der von Griechenlands größten privaten und öffentlichen Gewerkschaften ausgerufene 24-Stunden-Streik wird voraussichtlich auch den öffentlichen Dienst und staatliche Schulen betreffen sowie den städtischen Nahverkehr stören.

Es ist der jüngste in einer Reihe von Protesten seit dem Frontalzusammenstoß eines Personenzugs mit mehr als 350 Menschen an Bord – die meisten davon Studierende – mit einem Güterzug in der zentralgriechischen Region Tempi.

Demonstrierende, die die konservative Regierung des Landes beschuldigen, die wiederholten Forderungen der Gewerkschaften wegen unzureichender Sicherheitsmaßnahmen bei der griechischen Eisenbahn ignoriert zu haben, werden um 9 Uhr Ortszeit mit einer Kundgebung vor dem Parlament beginnen. Alle Flüge werden am 16. März zwischen 00:01 Uhr und Mitternacht Ortszeit eingestellt; nur Überflüge, Not- und Such- und Rettungsflüge sind erlaubt. (APA, 16.3.2023)