[Wirtschaft] Schweizer Bank in Not – die vielen Probleme der Credit Suisse

Wiener Finanzstadtrat verspricht "volle Transparenz" in der Causa Wien Energie

[Inland] Was Rendi-Wagner und Doskozil trennt – und verbindet

[International] Iran foltert laut Amnesty Kinder mit Elektroschocks und Auspeitschungen

[TV-Tagebuch] SPÖ allein am "Runden Tisch" im ORF

[Wissenschaft] Auch in den USA zeigt die Intelligenzkurve nach unten

[Web] Bund zahlte 36.000 Euro für 13 Folien über die eigene Website

[Sport] Fifa: Warum Gianni Infantinos Wiederwahl ein Selbstläufer ist

[Immo] WWF schlägt "Bodenschutzvertrag" zwischen Bund, Ländern, Gemeinden vor

[Wetter] Abgesehen von ausgedehnten, mittelhohen Wolkenfeldern während der ersten Tageshälfte über Westösterreich ist es verbreitet sonnig und überall niederschlagsfrei. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Alpenostrand auflebend zunächst aus Nordwest. Im Tagesverlauf lässt der Wind aber langsam nach und kommt aus Südost. Frühtemperaturen frostig, minus 6 bis plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen 6 bis 14 Grad, am wärmsten ist es im Westen.

[Zum Tag] 1995: Mississippi ratifiziert als letzter US-Bundesstaat den 13. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten zur Abschaffung der Sklaverei, nachdem es die Ratifizierung 1865 abgelehnt hat.