Skytrax, eine in Großbritannien ansässige Website zur Bewertung von Fluggesellschaften und Flughäfen, erstellt jährlich eine Rangliste der besten Airports der Welt. Dazu werden Reisende aus der ganzen Welt befragt und gebeten, das gesamte Flughafenerlebnis zu bewerten – vom Check-in bis zum Abflug und alles dazwischen.

Sieger in mehreren Kategorien ist heuer der Flughafen Changi in Singapur. Er gewann auch die Preise für die weltbeste Flughafengastronomie und die weltbesten Freizeiteinrichtungen auf einem Flughafen. Er stand zuvor acht Jahre in Folge an der Spitze der Skytrax-Liste. In den Jahren 2021 und 2022 fiel er jedoch ein paar Plätze zurück, da die Passagierzahlen während der Pandemie zurückgegangen waren. In dieser Zeit übernahm der Hamad International Airport in Doha, Katar, den ersten Platz.

Der Singapore Changi Airport erreicht 2023 wieder den Spitzenplatz im Skytrax-Ranking. Foto: APA/AFP/ROSLAN RAHMAN

Zu den Attraktionen von Changi, in erster Linie ein Transitflughafen, gehören ein spektakulärer 40 Meter hoher Wasserfall, ein Schmetterlingsgarten und ein Imax-Kino – ganz zu schweigen von den mehr als 280 Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben, in denen man sich bei einem Zwischenstopp die Zeit vertreiben kann. Dieses breite Spektrum an Einrichtungen und Annehmlichkeiten kommt offenbar bei allen Reisenden gut an.

Regionale Preise



Der Hamad International Airport, der in diesem Jahr den zweiten Platz in der Skytrax-Liste belegte, bietet auch Annehmlichkeiten für Reisende im Transit – einschließlich Stadtrundfahrten für diejenigen, die mehr als acht Stunden auf ihren Anschlussflug warten müssen.

Die Top 5 runden in diesem Jahr der internationalen Flughafen Tokio, bekannt als Haneda, (Platz 3), der internationalen Flughafen Incheon in Seoul (Platz 4) und der Pariser Flughafen Charles de Gaulle (Platz 5) ab. Der Flughafen Wien verpasst die Top Ten übrigens knapp und landet auf dem 11. Platz.

Skytrax vergibt noch weitere Auszeichnungen, darunter auch regionale Preise. So erhielt der Flughafen Changi den Preis für den besten Flughafen in Asien sowie den Preis für das weltweit beste Flughafenrestaurant und die weltweit besten Freizeiteinrichtungen.

Changis Hotel, das luxuriöse Crowne Plaza Changi Airport, wurde zum achten Mal in Folge zum besten Flughafenhotel der Welt gekürt. Der zweitplatzierte Hamad International Airport erhielt außerdem die Auszeichnungen World's Best Airport Shopping, Best Airport in the Middle East und Cleanest Airport in the Middle East, während der drittplatzierte Tokyo Haneda Airport zum insgesamt saubersten Flughafen gekürt wurde.

Auf Rang zwei landet der Hamad International Airport in Doha, Katar. Foto: EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Der Bahrain International Airport gewann den Preis für die weltweit beste Gepäckauslieferung, Incheon wiederum gilt als der Flughafen mit dem besten Personal und der besten Einreiseabfertigung. Der New Yorker Flughafen LaGuardia setzte seine erfolgreiche Sanierung fort und erhielt für sein neues Terminal B die Auszeichnung "World's Best New Airport Terminal".

Der internationale Flughafen Seattle-Tacoma ist der am besten bewertete US-Flughafen, der auf der Skytrax-Liste auf Platz 18 steht und als bester Flughafen Nordamerikas ausgezeichnet wurde. Der Cape Town International Airport ist der beste Flughafen Afrikas, der Delhi Airport ist der beste Flughafen Indiens und Südasiens, und der El Dorado International Airport in Bogota wurde als bester Flughafen Südamerikas ausgezeichnet.

In diesem Jahr führte das Skytrax-Team auch eine neue Kategorie ein, in der "Kunst am Flughafen" gewürdigt wird und die von einem separaten Gremium und nicht über die Kundenumfrage bewertet wird. Das Houston Airport System, das über eine der größten Sammlungen öffentlicher Kunst im Bundesstaat Texas verfügt, gewann diese Auszeichnung im Namen des William P. Hobby Airport und des George Bush Intercontinental Houston Airport. (red, 17.3.2023)

Die 20 besten Flughäfen der Welt 2023