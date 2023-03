Andrea aus Wien tritt am Freitag bei den Blind-Auditions der Castingshow auf Zappn und Sat.1 an

Die zehnjährige Wienerin Andrea tritt am Freitag in der 11. Staffel von "The Voice Kids" auf Zappn und Sat.1 an. Foto: Sat.1

Die zehnjährige Wienerin Andrea tritt am Freitag in der 11. Staffel von "The Voice Kids" an. Andrea stellt sich bei den Blind-Auditions um 20:15 Uhr in Sat.1 Österreich der Jury. Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Alvaro Soler und Michi Beck und Smudo von #TeamFanta hören zu und fällen ihr Urteil. Überzeugen will sie mit dem Song "I Feel Pretty" aus dem Musical "West Side Story".

Sat.1 verspricht für die neue Staffel weitere Beteiligung von jungen Österreicherinnen und Österreichen. Andrea sei am am Freitag die erste von insgesamt acht heimischen Jungtalenten, die auf der großen Bühne zu sehen seien. (red, 16.3.2023)