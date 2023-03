Unter der Woche muss es meistens schnell gehen. Kaffee und ein Brot reichen da vielen Menschen oft für die erste Mahlzeit am Tag. Am Wochenende zelebrieren aber viele gerne das Frühstück. Die einen besorgen frisches Brot beim Bäcker und tischen zu Hause auf. Frühstücksei, Müsli, Schinken, Marmelade, Gemüse oder frische Früchte werden dann kredenzt, und in aller Ruhe wird geschmaust und Kaffee getrunken.

Kaffee, weiches Ei und frisches Brot: Was genießen Sie gerne zum Frühstück? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/juefraphoto

Andere gehen dafür gerne in Lokale. Im traditionellen Kaffeehaus kann man das morgendliche Treiben beobachten, während man sich durch die dort aufliegenden Zeitungen schmökert. Puristinnen und Puristen genießen nur den servierten Kaffee. Wer es aufwendiger möchte, bestellt Frühstücksmenüs, die vom klassischen Semmerl mit Butter und Marmelade bis zum Lachsfrühstück mit Prosecco reichen. Viele Lokale bieten mittlerweile eine große Auswahl in Sachen Frühstück: Von Müsli, Porridge, Pancakes über diverse Eigerichte bis hin zu deftigen Frühstückstellern mit Bohnen und Speck findet sich für alle Gelüste etwas auf der Speisekarte.

Wem diese Auswahl noch zu wenig ist, der ist bei Brunchbuffets gut aufgehoben. Hier kann man den freien Tag damit verbringen, um von all den Leckereien zu kosten, ewig zu sitzen und mit Freunden oder Familie zu plaudern. Aber welche Lokale bieten sich dafür gut an?

Wo gehen Sie gerne brunchen oder frühstücken?

Was genießen Sie besonders, wenn Sie auswärts zum Frühstücken gehen? Oder finden Sie das in Lokalen zu stressig und genießen Sie die erste Mahlzeit am Tag lieber zu Hause? Was darf bei Ihrem Frühstück nicht fehlen, und was ist Ihrer Meinung nach völlig überbewertet? Berichten Sie im Forum! (wohl, 17.3.2023)