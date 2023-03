Wigald Boning versenkt sich todesmutig, um im "Duell für die Welt" am Samstag auf ProSieben zu punkten. Foto: ProSieben

"Nicht nachmachen!", weist ProSieben ausdrücklich auf Experimente hin, die Joko Winterscheidt am Samstag in der ProSieben-Show "Das Duell um die Welt" durchführen will. "Kann man den sprichwörtlichen Besen wirklich essen? Lassen sich Nasenhaare mit Hilfe einer Rakete ziehen?" Der Entertainer will es herausfinden und schickt dafür seinen Kollegen Wigald Boning ins Feld, konkret nach Polen an die Ostsee. Dort soll der TV-Hobbywissenschaftler in einer Spezial-Ausgabe "Nicht nachmachen reloaded!" diesen Fragen nachgehen.

Das eigentliche Experiment wartet laut ProSieben auf Wigald Boning in der Ostsee, denn dort soll der Entertainer für 30 Minuten versenkt werden. Für seinen Tauchgang soll sich Boning "mit wenigen Utensilien wie einem Wasserspender eine Taucherglocke basteln", informiert der Sender.

Weitere halsbrecherische Mutproben warten



Für Schauspielerin Nilam Farooq geht es in der Show nach Spanien, wo sie sich für das Team Joko Winterscheidt zwischen zwei Heißluftballons in über 900 Metern Höhe einem Balanceakt stellen muss. Sänger Sasha soll für Team Klaas im norwegischen Frühstücksfernsehen einen unvergesslichen Auftritt hinlegen. Und Schauspielerin Jessica Schwarz reist für Joko in die Niederlande, um sich "in einem Vergnügungspark in eine Achterbahn der Gefühle zu begeben".

"Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" – Samstag, 18. März 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. (red, 16.3.2023)