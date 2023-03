EZB-Gebäude in Frankfurt am Main. Foto: APA/dpa/Boris Roessler

Man möchte kein Zentralbanker sein in diesen Tagen. Denn die Herausforderungen, vor denen die Notenbanken stehen, scheinen fast unlösbar. Einerseits gilt es für sie, die rekordhohe Inflation zu bekämpfen – und das geht mit höheren Zinsen, die für weniger Konsum und weniger Kreditvergaben sorgen und somit die Inflation dämpfen sollen.

Andererseits: Ebendiese Zinserhöhungen könnten die Bankenwelt belasten. Denn manche Banken haben Werte in ihren Bilanzen, die dadurch an Wert einbüßen. Es handelt sich um Anleihen, die noch während der Nullzinsphase langfristig in die Bücher genommen wurden und heute geringe Profite abwerfen.

Probleme werden virulent

Ebendiese Probleme der Banken wird gerade virulent. In den USA ist die Silicon Valley Bank, die auf die Finanzierung hochriskanter Tech-Unternehmungen spezialisiert war, pleitegegangen. In Europa steckt die Credit Suisse, die zu den 30 größten Finanzhäusern weltweit zählt und schon länger im Gerede ist, in massiven Problemen – zumal ein Investor aus Saudi-Arabien seine Unterstützung für das Geldhaus zurückgezogen hat.

Die EZB steckt also in einem Dilemma. Erhöht sie die Zinsen nicht weiter, könnte die Inflation noch mehr steigen. Erhöht sie sie hingegen doch, könnten die Banken in weitere Probleme schlittern.

Selbstverstärkende Konsequenzen

Es geht dabei auch stark um Psychologie: Längst nicht alle Banken haben, so wie die Silicon Valley Bank, die Schwierigkeit mit den Anleihen in ihrer Bilanz. Doch die Zinserhöhung könnte dafür sorgen, dass ganz unabhängig davon das Gerede über eine Bankenkrise lauter tönt als bisher – mit potenziell gefährlichen, sich selbst verstärkenden Konsequenzen.

Deshalb erscheint jetzt fraglich, was bereits als ausgemachte Sache galt: die für diesen Donnerstag geplante Erhöhung des Leitzinses um einen weiteren halben Prozentpunkt. In der "Financial Times" fordern prominente ehemalige EZB-Räte, dass die Zentralbank vorerst damit abwarte beziehungsweise auf einen Viertelprozentpunkt zurückschraube. "Die Ansteckungsgefahr für andere europäische Banken ist besorgniserregend", sagt der Ex-EZB-Vizepräsident Vítor Constâncio. In die Richtung seiner ehemaligen Kollegen meint er: "Sie sollten vorsichtig sein." Auch Lorenzo Bini Smaghi, ein weiterer vormaliger EZB-Offizieller und heute Vorstandschef der französischen Bank Société Générale, warnt vor einer Zinserhöhung.

Eine neue Bankenkrise so wie im Jahr 2009 droht zwar laut den meisten Experten derzeit nicht. Noch trifft es hauptsächlich besonderes exponierte Institute, die – so wie die Silicon Valley Bank – in riskanten Branchen unterwegs sind oder – wie die Credit Suisse – eine lange Geschichte von Skandalen aufweisen. Trotzdem zeigen die Verwerfungen, dass der Weg aus der Nullzinsphase zurück zu höheren Zinsen holprig verläuft. Man möchte kein Zentralbanker sein in diesen Tagen. Denn sie können es nur falsch machen. (Joseph Gepp, 16.3.2023)