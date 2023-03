Die 13-Jährige wurde auf der Toilette eines Lokals in Wiener Neustadt vergewaltigt. Foto: APA/Getty Images

Wiener Neustadt – Im Fall der Vergewaltigung einer 13-Jährigen auf der Toilette eines Lokals in Wiener Neustadt hat das Landesgericht Wiener Neustadt nach Angaben vom Freitag Untersuchungshaft über den Beschuldigten verhängt. Festgenommen worden war der 21-jährige rumänische Staatsbürger am Mittwochabend in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen).

Der Übergriff auf die Schülerin war in der Nacht auf Sonntag in der Zeit von 0.30 bis 4 Uhr in Wiener Neustadt verübt worden. Ein Video war von einer mittlerweile ausgeforschten weiteren Person angefertigt worden, dieses wurde via Social Media vielfach weiter versendet. Laut Polizei sind in diesem Zusammenhang noch Erhebungen notwendig.

Vor der Vergewaltigung dürften der 13-Jährigen Substanzen in ihr Getränk gegeben worden sein, im Raum stehen K.o.-Tropfen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Festgehalten wurde von der Landespolizeidirektion Niederösterreich, dass sich das Opfer nach der Konsumation der Flüssigkeit zunächst an nichts mehr erinnern konnte. (APA, 16.3.2023)