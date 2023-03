Nach "Kurier"-Kritik an der "Krone" aufgekündigte Talkkooperation: Ein "Club 3" mit Gesundheitsminister Johannes Rauch, Anna Thalhammer ("Profil"), Johanna Hager ("Kurier") und Ida Metzger ("Krone"). Foto: Club 3 Krone.at

Wien – Die auf Facebook gepostete Kritik von "Kurier"-Chefredakteurin Martina Salomon an der "Kronen Zeitung" veranlasst den Betriebsrat und den Redaktionsbeirat der "Krone" zu schärfstem Protest gegen die Aussagen. Der Betriebsrat fordert den Chefredakteur der "Krone" auf, das gemeinsame TV-Talkformat von "Krone", "Kurier" und "Profil" unter dem Titel "Club 3" zu beenden. Nach STANDARD-Informationen soll "Krone"-Chefredakteur Klaus Herrmann dieser Aufforderung gefolgt sein und den "Club 3" aufgekündigt haben.



Martina Salomon schrieb auf ihrem Facebook-Account etwa: "Wer freiwillig 'Krone' liest, dem ist eh nicht zu helfen." Sie führte ihre Kritik in einem weiteren Post aus, die Zeitung habe zwar lesenswerte Autorinnen, sei aber "Kraut und Rüben" und "mitschuld an der Technik- und Wissenschaftsfeindlichkeit im Land". Die Posts waren Donnerstag nicht mehr abrufbar.

"Untergriffige Aussagen"

Betriebsrat und Redaktionsbeirat protestierten vehement in einem Schreiben an Salomon: "Diese Aussagen sind in Form und Inhalt absolut zurückzuweisen. Mit derart unqualifizierten wie untergriffigen Aussagen diskreditieren Sie nicht nur die Journalistinnen und Journalisten bei der 'Kronen Zeitung', sondern schaden allen Medien und vor allem allen in den Medien arbeitenden Kolleginnen und Kollegen."

"Weitere Zusammenarbeit nicht vorstellbar"

"Jede weitere Zusammenarbeit der Redaktion der 'Kronen Zeitung' mit jener des 'Kurier' ist unter diesen Umständen nicht vorstellbar", schreibt die Betriebsratsvorsitzende Veronika Wunderbaldinger für Redaktion und Betriebsrat an die "Kurier"-Chefredakteurin.

Redaktionsbeirat und Betriebsrat würden an die "Krone"-Chefredaktion "herantreten mit der Bitte, mit sofortiger Wirkung auch die Kooperation beim 'Club 3', der bisher von 'Kronen Zeitung', 'Kurier' und 'Profil' getragen wurde, zu beenden."

Nach STANDARD-Informationen ist "Krone"-Chefredakteur Klaus Herrmann der Bitte der Redaktions- und Belegschaftsvertretung gefolgt.

Die Aussagen sorgen damit für schwere Verwerfungen zwischen den beiden Eigentümern der Mediaprint. "Krone" und "Kurier" haben ihre Verlagsaktivitäten Ende der 1980er in einem gemeinsamen, marktbehrrschenden Verlagskonzern vereint.

Heute, Donnerstag, tagt der Gesellschafterausschuss der Mediaprint turnusmäßig. (fid, 16.3.2023)