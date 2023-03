In dieser Galerie: 4 Bilder Marco Schwarz zeigt zum wiederholten Male in einem Speed-Rennen auf. Foto: APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU Der Kärntner fühlt sich auch auf einem Speedrennenleaderstuhl wohl. Foto: APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE Einer war allerdings wieder einmal nicht zu biegen... Foto: APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE Kugelhamster Marco Odermatt. Foto: EPA/Guillaume Horcajuelo

Soldeu – Nur Marco Odermatt hat den ersten Super-G-Sieg von Marco Schwarz verhindert. Der Kärntner Allrounder musste am Donnerstag als Zweiter (+0,29) beim Weltcupfinale in Soldeu (Andorra) nur dem Gesamtweltcup- und Super-G-Wertungssieger aus der Schweiz den Vortritt lassen, war dabei aber klar schneller als der drittplatzierte Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+0,71). Keine vier Wochen nach seinem Premierensieg im Riesentorlauf ließ Schwarz sein erstes Speed-Podium folgen.

Haaser in Top Ten

Raphael Haaser (9./+1,02) landete als zweiter Österreicher in den Top Ten. Vincent Kriechmayr, der Abfahrtssieger vom Mittwoch, rutschte nach wenigen Fahrsekunden am Innenski aus. Er klagte im Anschluss über Schulterschmerzen. Daniel Hemetsberger klassierte sich auf Platz 14, Stefan Babinsky blieb als 19. ohne Weltcup-Punkte.

Im "Sandwich" zwischen den beiden Granden Odermatt und Kilde war Schwarz natürlich hochzufrieden. "Er (Odermatt, Anm.) hat die Super-G-Saison dominiert, es ist keine Schande hinter ihm zu sein." Im Eiltempo hat er sich im Speed-Bereich heuer Respekt verschafft, am Donnerstag fuhr Schwarz seinen erst siebenten Spezial-Super-G im Weltcup. "Heute ist mir ein ganz guter Lauf gelungen, ich habe die niedere Nummer (Startnummer 5, Anm.) gut ausgenützt."

Der Vielstarter scheint im dichten Programm zudem über langlebige Akkus zu verfügen. Während er den nun anstehenden Teambewerb anderen überlasst, plant er für Freitag ein Slalom-Training, so Schwarz. "Oder vielleicht mache ich doch einmal Pause."

2.000er-Marke wackelt

Odermatt feierte seinen sechsten Saison-Super-G, den zwölften disziplinenübergreifend. Mit dem nächsten 100er am Punktekonto wackelt die magische 2.000er-Marke von Hermann Maier. 58 Punkte fehlen dem 25-Jährigen noch. Er hat im Riesentorlauf am Samstag eine letzte, dafür aber ausgezeichnete Chance. Ein dritter Platz würde dem besten Riesentorläufer der Saison reichen. (APA, 16.3.2023)

Ergebnisse des Weltcup-Super-G der alpinen Ski-Männer am Donnerstag in Soldeu:

1. Marco Odermatt (SUI) 1:23,91

2. Marco Schwarz (AUT) 1:24,20 +0,29

3. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:24,62 +0,71

4. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:24,77 +0,86

5. Jeffrey Read (CAN) 1:24,78 +0,87

6. Andreas Sander (GER) 1:24,87 +0,96

7. Dominik Paris (ITA) 1:24,89 +0,98

8. Mattia Casse (ITA) 1:24,90 +0,99

9. Raphael Haaser (AUT) 1:24,93 +1,02

10. Justin Murisier (SUI) 1:25,03 +1,12

11. Alexis Pinturault (FRA) 1:25,09 +1,18

12. Guglielmo Bosca (ITA) 1:25,28 +1,37

13. Gino Caviezel (SUI) 1:25,33 +1,42

14. Daniel Hemetsberger (AUT) 1:25,34 +1,43

15. Nils Allegre (FRA) 1:25,47 +1,56

16. Loic Meillard (SUI) 1:25,67 +1,76

17. Livio Hiltbrand (SUI) 1:25,89 +1,98

18. Stefan Rogentin (SUI) 1:25,91 +2,00

19. Stefan Babinsky (AUT) 1:26,06 +2,15

20. Romed Baumann (GER) 1:27,64 +3,73

Ausgeschieden: Vincent Kriechmayr (AUT), James Crawford (CAN), Adrian Smiseth Sejersted (NOR)

Gesamtwertung (nach 36 Rennen):

1. Marco Odermatt (SUI) 1942

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1340

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 1014

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 953

5. Loic Meillard (SUI) 831

6. Lucas Braathen (NOR) 824

7. Alexis Pinturault (FRA) 781

8. Marco Schwarz (AUT) 779

9. Manuel Feller (AUT) 506

10. James Crawford (CAN) 462

11. Zan Kranjec (SLO) 440

12. Mattia Casse (ITA) 431

13. Andreas Sander (GER) 421

14. Gino Caviezel (SUI) 420

15. Daniel Hemetsberger (AUT) 414

weiter:

30. Raphael Haaser (AUT) 274

31. Matthias Mayer (AUT) 268

35. Otmar Striedinger (AUT) 211

36. Stefan Brennsteiner (AUT) 210

42. Fabio Gstrein (AUT) 190

45. Stefan Babinsky (AUT) 174

Super-G Männer (8):

1. Marco Odermatt (SUI) 740

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 512

3. Vincent Kriechmayr (AUT) 335

4. Andreas Sander (GER) 265

5. Alexis Pinturault (FRA) 253

6. Stefan Rogentin (SUI) 180

7. Justin Murisier (SUI) 176

8. Daniel Hemetsberger (AUT) 175

9. Dominik Paris (ITA) 174

10. Stefan Babinsky (AUT) 165

Mannschaft Männer (36):

1. Schweiz 5779

2. Norwegen 4665

3. Österreich 4472

4. Frankreich 2357

5. Italien 2292

6. Deutschland 1650

7. Kanada 1156

8. USA 1125

9. Slowenien 648

10. Kroatien 393

Nationencup (72):

1. Schweiz 10494

2. Österreich 8257

3. Norwegen 6575

4. Italien 6350

5. USA 4213

6. Frankreich 3592

7. Deutschland 2906

8. Kanada 1969

9. Slowenien 1743

10. Schweden 1611