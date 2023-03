"Wer wirklich meint, dass ein Bürgerkrieg, der Menschenleben kostet, jenseits der Grenzen des Möglichen liegt, der hat keine Ahnung." Mit diesen Worten versuchte Israels Staatspräsident Jitzchak Herzog Mittwochabend in einer emotionalen Rede das Volk wachzurütteln – oder besser gesagt: dessen Repräsentanten. Die Regierung unter Benjamin Netanjahu hält an der umstrittenen Entmachtung der Justiz fest. In der Bevölkerung hingegen zeigt sich laut Umfragen eine Mehrheit nicht damit einverstanden, das demokratische Gefüge Israels zu schwächen.

VIDEO: Aktivistinnen sprühen in der Nacht auf Donnerstag den Weg zum Obersten Gerichtshof in Jerusalem rot. Für den Tag sind Straßenblockaden und weitere Proteste geplant. Insgesamt sind die Proteste die größten, die das Land je erlebt hat. DER STANDARD

Herzog appellierte nicht nur an die Vernunft der rechtsreligiösen Koalition. Er legte auch einen Kompromissvorschlag vor, der beiden Seiten – Koalition und Opposition – die Chance gibt, ihr Gesicht zu wahren. Der Vorschlag war von einem Expertengremium im Auftrag des Präsidenten erstellt werden.

"Einzig mögliches Szenario"

Yochanan Plesner, der für das Israelische Demokratieinstitut Teil dieses Expertenforums war, sieht den Kompromiss als "einzig mögliches Szenario, wenn die beiden Seiten aufeinander zugehen wollen." Der Plan sei der kleinste gemeinsame Nenner. "Darunter geht es nicht, ohne dass Israels demokratisches System tatsächlich aus den Fugen gerät", sagt Plesner.

In Israel wird gegen die Regierungspläne protestiert. Foto: AFP/Maray

Genau diese Perspektive scheint die Koalition aber nicht abzuschrecken. Sie hat den Kompromiss des Präsidenten noch am selben Abend abgelehnt. "Durch die zentralen Punkte dieses Vorschlags wird der Status quo nur zementiert", sagte Netanjahu. Die ultraorthodoxen Parteien wiederum stoßen sich an Herzogs Vorschlag, bestimmte Grundrechte künftig verfassungsmäßig fest zu verankern, sodass sie nur noch mit einer Zweidrittelmehrheit aufgehoben werden können.

Kontrolle über Richterauswahl

Derzeit können Verfassungsgesetze mit einfacher Mehrheit beschlossen und abgeändert werden. Das Höchstgericht kann sie dann nicht mehr aufheben. Trotzdem geht den ultrarechten Parteien der Einfluss des Höchstgerichts zu weit. Die Koalition will es sogar unterbinden, dass einfache Gesetze vom Obersten Gerichtshof gekippt werden können. Und nicht nur das: Sie will gesetzlich sicherstellen, dass künftig auch alle Richter und Richterinnen von der Regierung bestellt werden.

Der Kompromissvorschlag des Präsidenten kommt der Koalition in einigen Punkten entgegen, nicht aber bei der Frage des Auswahlmodus der Richter. Auch in Zukunft soll die Regierung nicht allein das Sagen haben, wer Richter wird, sondern einen Konsens mit der Opposition oder der Justiz suchen müssen.

Das geht der Koalition zu weit. Sie beharrt auch weiterhin auf der absoluten Regierungskontrolle bei der Richterauswahl.

Kompromiss

Ist Herzogs Kompromissvorschlag damit vom Tisch? Politikexperte Plesner glaubt das nicht. "Wenn die Regierung sieht, dass der Preis ihres Beharrens zu hoch wird, dann wird sie sich auf den Kompromiss einlassen."

Schon jetzt sei der Preis beachtlich: Prognosen zeigen hohe wirtschaftliche Einbußen, eine sinkende Moral unter den Reservisten der Armee, sinkende Popularität der Regierung in Umfragen, zunehmende Kritik aus dem Ausland. "Es ist klar, dass sich auch die Straßenproteste intensivieren werden", sagt Plesner.

Am Donnerstag war wieder Großprotesttag in ganz Israel. Es gab mehrere Festnahmen. Unter anderem wurden jene fünf Künstler unter vorläufigen Arrest gestellt, die auf Jerusalems Straßen eine dicke, aus Vogelperspektive gut wahrnehmbare rote Linie auf die Straße zum und rund um den Obersten Gerichtshof gezogen haben. Es ist ein Signal an die Regierung: Bis hierher und nicht weiter.

Ob die Botschaft ankommt, wird sich in zwei Wochen zeigen. Noch vor Anfang April, dem Beginn der Pessachpause, will die Regierung den ersten Teil der Justizreform durchs Parlament bringen. (Maria Sterkl aus Jerusalem, 16.3.2023)