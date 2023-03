Pro: Die Faust in der Tasche

Von Sigi Lützow

Die geballte Faust in der Tasche ist zuweilen ein Zeichen für Selbstbeherrschung, großes Veränderungspotenzial hat sie nicht. Gerade aber Veränderung im Wirken des Weltfußballverbands Fifa hatten die Kritiker von Präsident Gianni Infantino nach der aus vielerlei Gründen skandalösen WM in Katar gefordert. Am Donnerstag wurde Infantino in Kigali per Akklamation für weitere vier Jahre im Amt bestätigt. Und es spricht wenig dagegen, dass der Schweizer sogar bis 2031 die Geschicke des Verbands mit seinen aktuell 211 Mitgliedsverbänden bestimmt.

Infantinos Kritiker applaudierten in Ruanda nicht mit, mag sein, einige hatten eine geballte Faust in der Tasche. Kritik war vor der Wiederwahl allerdings kaum zu vernehmen, lediglich die norwegische Verbandspräsidentin hat sich wieder zu Wort gemeldet und damit riskiert, erneut auch körperlich von Verbandspräsidentenkollegen bedroht zu werden, wie ihr das schon in Katar beinahe widerfahren wäre. Sonst gab's lediglich Willensbekundungen, nicht für Infantino zu klatschen. Eine Gegenkandidatur traute sich niemand zu.

Freilich, sie wäre aussichtslos. Die kleine Gruppe der Kritiker von Infantinos Selbstherrlichkeit, seinen freundschaftlichen Kontakten zu Despoten und Diktatoren, seinem Verrat an moralischen Grundsätzen, die sich die Fifa eigentlich selbst verordnet hat, ist isoliert. Auch weil sie ihre Rechtschaffenheit zwar wie eine Monstranz vor sich herträgt, wenn es aber hart auf hart geht, nicht hält. Bestes Beispiel dafür war das Einknicken des deutschen Fußballbundes im Streit um die Regenbogen-Kapitänsbinde während der WM in Katar.

Aktuell, so wird gemunkelt, lehnt sich der DFB auch nicht aus dem Fenster, weil er ganz gerne den Zuschlag für die Frauen-WM 2027 hätte. Da macht es keinen schlanken Fuß, wenn andererseits beklagt wird, dass Infantino durch großzügige Zuwendungen auch für die kleinsten Verbände seine Macht absichert. Es ist ihm ein Leichtes, seine vorwiegend europäischen Kritiker als hochmütige Postkolonialisten zu denunzieren, die Verbände aus Afrika und Asien leichtfertig der Korruptionsanfälligkeit zu zeihen und insgesamt mit Geringschätzung zu behandeln.

Österreichs Fußballbund zieht sich auf den Standpunkt zurück, dass Dialog mit dem Übermächtigen der beste Weg zu zumindest kleinen Veränderungen ist. Ein Lippenbekenntnis auch das, aber wenn selbst die größten europäischen Spielmacher nicht mehr als die geballte Faust in der Tasche zu bieten haben, könnte man dem österreichischen Applaus für Infantinos Wiederwahl zumindest eine gewisse Ehrlichkeit zugutehalten. (Sigi Lützow, 16.3.2023)