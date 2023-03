Mehr als 60 Aussteller präsentieren sich Samstag und Sonntag auf der Wiener Immobilienmesse in der Wiener Messe. Foto: RX Austria & Germany/FRB Media/Christopher Blank

Wien – Es ist gleich ein Messe-Triple, das die Wienerinnen und Wiener an diesem Wochenende erwartet. Schon seit Mittwoch findet in den Hallen A und B der Wiener Messe die "Wohnen & Interieur" statt, am Donnerstag gesellte sich in den Hallen C und D die Ferienmesse hinzu – und am Samstag und Sonntag steigt im Conference Center parallel zu alledem die "Wiener Immobilienmesse". Mit einem Ticket können alle drei Messen besucht werden.

"Customer journey"

Edmund Seliger von Veranstalter RX (früher Reed) erhofft sich durch diese Kombination, mehrere Stationen einer "customer journey" abdecken zu können: "Auf der Immobilienmesse findet man die Immobilie, auf der Wohnen & Interieur, die Einrichtung – und bis diese fertig ist, macht man Urlaub."

Wie groß die Auswahl jeweils sein wird, bleibt abzuwarten. Auf der WIM sind etwas mehr als 60 Aussteller angemeldet, großteils Bauträger und Makler, aber auch der eine oder andere Finanzdienstleister sowie Berater und Interessensvertreter.

Wohnen & Interieur in neuem Erscheinungsbild

Die "Wohnen & Interieur" ist erstmals auf fünf Tage verkürzt. Das wäre eigentlich schon 2020 vorgesehen gewesen, die Messe musste damals aber bekanntlich ausfallen. Nun also die Premiere in nur noch zwei Hallen (früher waren das einmal alle vier), auch sonst bekam die Messe ein Facelift. (red, 16.3.2023)