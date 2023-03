Jack (Ivo Pietzcker, li.) und sein kleiner Bruder Manuel (Georg Arms) auf der Suche nach ihrer Mutter in "Jack", 20.15 Uhr auf Arte. Foto: Jens Harant

19.40 REPORTAGE

Re: Nagellack und Bohrmaschine – Die Driller Queens von Berlin Alles begann mit einer Frau, die mit ihrer Bohrmaschine loszog, um bei Reparaturarbeiten zu helfen. Heute wird bei den Driller Queens nicht nur gehandwerkt, sondern auch an Geschlechterrollen geschraubt. Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMA

Dresden (D 2006, Roland Suso Richter) Richter inszeniert die Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg als moderne Tragödie: Vor dem Hintergrund der Zerstörung entsteht ein kleines, allzu zerbrechliches Glück. Felicitas Woll, John Light, Benjamin Sadler und Heiner Lauterbach brillieren in einem Fernsehereignis. Bis 23.10, 3sat

20.15 ACTION

Der Staatsfeind Nr. 1 (Enemy of the State, USA 1998, Tony Scott) Von einem Tag zum nächsten wird sein Ruf als Anwalt ruiniert, seine Familie bedroht, seine Identität geraubt, kurz: Will Smiths Leben zerstört. Er ist Zielscheibe eines Geheimdiensts und dessen Überwachung. Reißerische, perfektionistische Action. Bis 23.05, ProSieben

20.15 KINDHEIT

Jack (D 2015, Edward Berger) Jack (Ivo Pietzcker) ist zehn Jahre alt und muss funktionieren wie ein Erwachsener. Er schmeißt den Haushalt und kümmert sich um seinen kleinen Bruder. Tagelang sind die Buben auf der Suche nach ihrer Mutter allein unterwegs. Realistisches Kindheitsdrama und zugleich spannendes Roadmovie in Berlin. Bis 21.50, Arte

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Skyfall (USA/GB 2012, Sam Mendes) Mit Cyberterrorismus bekommt es Daniel Craig bei seinem dritten Einsatz als James Bond zu tun. Mendes setzt bei seiner geschichtsbewussten Frischzellenkur der Bond-Reihe dennoch sehr auf physische Qualitäten und bringt den Geheimagenten auch hier an die Grenzen. 23.05, Puls 4

21.20 OPER

Wolfgang A. Mozart – Le nozze di Figaro Wirrungen und Irrungen, erotische Verwicklungen, Täuschungen und komödiantische Übertreibungen auf dem Spielplan der Wiener Staatsoper. Nach Don Giovanni steht Le nozze di Figaro als Neuinszenierung von Barrie Kosky unter der musikalischen Leitung von Philippe Jordan auf dem Programm. Bis 0.45, ORF 2

22.00 ICH BIN DANN MAL WEG

Die Nacht der Nächte (Ö 1994, Xaver Schwarzenberger) Teresa – frustrierte Ehe- und Geschäftsfrau — bricht aus ihrem grauen Alltag aus, klaut den Luxusschlitten eines Zuhälters inklusive Geldkoffer und trifft mit dem Gspusi der Tochter auf eine illustre Männerrunde. Senta Bergers wilde Nacht kann beginnen. Bis 23.30, ORF 3

23.10 WESTERN

Tombstone (USA 1993, George Pan Cosmatos)

Versuch, das Genre auch einem jüngeren Publikum wieder schmackhaft zu machen (Jason Priestley!). Es reiten, ziehen und schießen: Kurt Russell, Val Kilmer und Bill Paxton. Bis 1.10, 3sat