Die Drohungen wurden jeweils auf den WCs der Schulen hinterlassen. Foto: imago images/photothek

Klagenfurt – Die seit vergangener Woche anhaltende Serie von Bombendrohungen an Kärntner Schulen hat sich am Donnerstag fortgesetzt. An diesem Tag hat es gleich drei Drohungen an Kärntner Schulen gegeben, damit sind es insgesamt sieben seit Dienstag vergangener Woche. Die Drohungen wurden jeweils auf den WCs der Schulen hinterlassen, teilte die Polizei mit.

Am Donnerstag zu Mittag war in der Bundes-Bildungsanstalt und Kolleg für Elementarpädagogik (BAFEP) in Klagenfurt eine Drohbotschaft gefunden worden. Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonal, etwa 1.000 Personen, mussten die Schule verlassen, gefunden wurde nichts. Das gleiche Szenario ereignete sich in der Fachberufsschule Villach, hier waren rund 500 Schülerinnen und Lehrer betroffen. Am Nachmittag wurde vom Reinigungspersonal der MS 2 in Klagenfurt eine Bombendrohung gefunden. Die Durchsuchung des Gebäudes war vorerst noch nicht abgeschlossen, Schülerinnen und Schüler waren zu diesem Zeitpunkt aber keine mehr im Gebäude. (APA, 16.3.2023)